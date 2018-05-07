07.05.2018, 19:29

Директор Французского лицея Лаури Леэзи выходит на пенсию


rus.delfi.ee
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Директор Французского лицея Лаури Леэзи выходит на пенсию
Foto: Ilmar Saabas

Директор Французского лицея Лаури Леэзи (73) в августе выходит на пенсию, сообщает ERR.

Леэзи руководил школой с 1992 года.

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