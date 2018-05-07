Директор Французского лицея Лаури Леэзи выходит на пенсию

Директор Французского лицея Лаури Леэзи (73) в августе выходит на пенсию, сообщает ERR.
Леэзи руководил школой с 1992 года.
Директор Французского лицея Лаури Леэзи (73) в августе выходит на пенсию, сообщает ERR.
Леэзи руководил школой с 1992 года.
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