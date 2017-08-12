Директор единственной русской школы в Пярну баллотируется по списку Партии реформ

Директор Пярнуской школы Таммсааре Рихо Алликсоо, который два года назад пытался попасть в Рийгикогу от центристов, будет баллотироваться на предстоящих осенью муниципальных выборах по списку Партии реформ, передает rus.err.ee.

"Мой основной мотив — развитие Пярнуской школы Таммсааре. Большинство городских школ подверглись капитальному ремонту, а в нашей школе ограничились сменой окон и аварийными работами. Чтобы план реновации воплотился в жизнь, нужно заниматься этим вопросом и на политическом уровне, — отметил беспартийный Алликсоо. — Четыре последних года на муниципальном уровне я был в команде Тоомаса Кивимяги. Наше сотрудничество было успешным, поэтому я принял решение баллотироваться по списку Партии реформ. Тем самым я выражаю поддержку Кивимяги как кандидату в мэры Пярну от реформистов".

В марте 2015 года Алликсоо баллотировался в Рийгикогу по списку Центристской партии. Тогда Алликсоо принял такое решение, потому что наиболее близкая ему сфера — образование находится в положении сироты и только центристы выходят с конкретными предложениями в этой области. Тогда Аллискоо получил 264 голоса — этого не хватило для попадания в парламент.