16.05.2017, 21:10

Директор детсада: план Бородича о языковом погружении — просто утопия

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rus.delfi.ee
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Lapsed õpivad tähti
Foto on illustratiivneFoto: Rauno Volmar

Недавно Денис Бородич (Партия реформ) заявил, что систему языкового погружения нужно ввести во всех русскоязычных детских садах Таллинна. Директор детского сада ”Асундусе” Аннела Оясте считает это утопией, сообщает пресс-служба социал-демократов.

”Я рада, что член парламента Бородич сталкивался с языковым погружением и понимает сильные стороны данной методики. К сожалению, будучи политиком, он не до конца осознает все принципы языкового погружения”, — считает Оясте.

По словам Оясте, специалисты в один голос заявляют: самое главное при преподавании — чтобы учитель сам владел языком на высоком уровне. Для преподавания необходима категория С1.

”Поэтому план Бородича о том, что в группах языкового погружения будут работать учителя из русскоязычных групп — утопия. Не у всех русских воспитателей есть даже категория B2. Мы уже столкнулись в гимназиях с этой проблемой, теперь будем экспериментировать на малышах? Если же идея Бородича не является лишь простым предвыборным громким лозунгом, то хотелось бы увидеть то, как этот план будет реализован и сколько на это потребуется бюджетных денег”, — считает директор детского сада.

По мнению Оясте, вместо того, чтобы за счет благополучия детей набирать политические очки и раздавать пустые обещания учителям, партии могли бы вместе обдумать, как сделать преподавание эстонского более эффективным в простых детсадовских группах, а также как создать предпосылки для расширения системы языкового погружения.

”Главное препятствие на пути к открытию групп языкового погружения — нехватка квалифицированного персонала. Ситуацию можно исправить с помощью курсов по повышению квалификации для учителей, но это требует продуманной и долгосрочной стратегии. Над этим нужно серьезно работать, а не просто перед выборами пугать одних избирателей и заигрывать — с другими”, — подчеркивает она.

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