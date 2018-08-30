Директор библиотеки ТУ — о своем увольнении со дня: это был сюрприз!

”Я трудился на благо ТУ с 1999 года. В течение этого долгого срока со стороны работодателя не было ни одной претензии. Сегодняшнее увольнение было для меня сюрпризом. Сейчас я проанализирую ситуацию с юристом, чтобы решить, что делать дальше”, — написал он вчера на своей странице в Facebook.

Тартуский университет сообщил, что причина — недостойное поведение. По словам пресс-секретаря Кристины Курм, ввиду Постановления о защите данных университет не может разглашать подробности, в чем конкретно заключалось его недостойное поведение. По ее словам, они могут лишь сообщить: работает ли человек в университете или нет.