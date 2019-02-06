Димитрий Миронов: культурная дипломатия — один из самых действенных способов привлечения внимания к своей стране

Безусловно, да. Вообще, сферы образования и культуры для меня смежные. В обеих идет непосредственная работа с людьми, обе обогащают и тебя, и тех, кто принимает участие в деятельности. Научных исследований, которыми я занимался во время учебы в магистратуре и докторантуре, я, конечно же, сейчас не провожу. Но какие-то прикладные аспекты тех дисциплин, которые я вел в университете, оказываются полезны и на дипломатическом поприще. Самый простой пример — сферы устного и письменного перевода с эстонского на русский и наоборот. Это ежедневная составляющая моей работы. Да и управленческие навыки, полученные во время руководства Екатерининским колледжем Таллиннского университета, тоже не ”ржавеют” без дела. Ведение крупного проекта в области культуры от первых переговоров с партнерами до аплодисментов публики по его окончании в чем-то сродни составлению и курированию учебной программы в вузе.

Советники или атташе по культуре у Эстонии есть во всех ”крупных” посольствах. В чем интерес государства к такому ”экспорту эстонской культуры”?

Во-первых, культурная дипломатия — один из самых действенных способов привлечения внимания к своей стране. Более того, в абсолютном большинстве случаев это будет связано с положительными эмоциями для всех сторон. Во-вторых, через такие ”мягкие средства воздействия” можно решать более серьезные и сложные вопросы, в том числе и политического характера. Наконец, у нашей работы есть и экономическая составляющая. С одной стороны, государство тратит средства на то, чтобы эстонская культура была успешно представлена в других странах. С другой, музыкант, принявший участие в концерте, получает свой гонорар; художник, привезший работы на выставку, продает несколько картин; писатель, представивший перевод своего романа, улучшает его продажи на местном рынке и т.д. Я к тому, что какая-то часть средств возвращается в нашу страну. Непосредственной задачи приносить доход в данный момент не стоит, но чем больше культурные проекты смогут хотя бы частично окупаться, тем, конечно, лучше.

Интервью полностью читайте на rus.Edasi.org.