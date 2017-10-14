”Дикая вечеринка” с участием Рыйваса привлекла внимание мировой прессы, в том числе российской

Разразившийся вокруг экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса секс-скандал привлек и внимание мировой прессы, в том числе российской.

О непристойной вечеринке и последовавшей за ней отставке написали, например, Интерфакс, PBK, НТВ и Комсомольская правда.

Изданию Politico удалось поговорить с одним из участников мероприятия, который признал, что людям действительно было неприятно, но отметил, что называть случившееся домогательством — перебор. ”Некоторые люди чувствовали себя на мероприятие плохо. Мне очень жаль. Я поговорил с женщиной, которая имела претензии к моему поведению. Она приняла мои извинения”, — сказал журналисту издания Рыйвас.

Азиатский портал The Star окрестил вечеринку ”дикой” и привел комментарий министра экономики и коммуникаций Кадри Симсон, которая сказала, что данный инцидент является исключением из правил и на его осваивании нельзя делать обобщающие выводы о поведении эстонцев за границей.

Финский портал Yle отметил, что из-за скандала Рыйвас не будет покидать партию и парламент и что случившееся стало достоянием общественности после окончания э-голосования, так что большинство своих голосов Рыйвас, вероятно, уже собрал.