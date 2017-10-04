Девочка-подросток попросила в Facebook купить ей алкоголь и сигареты — желающих помочь оказалось много

На прошлой неделе девушка, которая явно является несовершеннолетней, попросила через социальные сети купить ей алкоголь, и желающих это сделать нашлось довольно много.

В одном из своих постов девочка попросила, чтобы кто-нибудь привез ей литр водки, в другом хотела купить при помощи посредника две пачки сигарет. Несмотря на то, что комментаторы отметили, что ей всего 15 лет, уже через десять минут после публикации автор сообщила, что бутылка водки уже у нее.

Alkoholi ostmine FB-s Foto: Kuvatõmmis

По словам веб-констебля Маарьи Пунак, несовершеннолетние довольно часто обращаются с подобными просьбами в соцсетях. ”В нескольких сообществах я по просьбе или с разрешения администратора объясняла, что продажа несовершеннолетним этих продуктов запрещена и наказуема”, — сказала Пунак Delfi и призвала всех сообщать веб-констеблю или полицейскому по работе с молодежью о подобного рода просьбах. ”Обычно обе стороны говорят, что в действительности не планировали проводить сделку. И действительно, если полиция замечает такие вещи, то продавец не рискует продавать, так как этому уже есть дигитальное подтверждение. Наша задача заключается прежде всего, в профилактике употребления несовершеннолетними алкоголя, а не в наказании кого-то задним числом”, — отметила Пунак.

”Если полиция задерживает пьяного несовершеннолетнего или несовершеннолетнего с бутылкой алкоголя или сигарет, то прежде всего мы пытаемся выяснить, как они это приобрели или кто им предложил. Запрещенные вещества изымаются, а ребенок передается родителям”, — сказала она.

По словам майора полиции Хельмера Халлика, случаи, когда несовершеннолетние подвергают опасности свое здоровье, происходят ежедневно. ”То, последует ли за обнаружением такого случая производство, не имеет первостепенной важности. Важно сразу обратить внимание на молодых людей, занимающихся саморазрушением, и вместе со службой защиты детей и другими специалистами выяснить, в чем кроется причина такого поведения”, — сказал Халлик.