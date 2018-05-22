22.05.2018, 20:40

Детям отказывают в компрессионной одежде: министр социальной защиты на стороне чиновников

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Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
EST 1
Детям отказывают в компрессионной одежде: министр социальной защиты на стороне чиновников
Madis Veltman

Недавно газета Eesti Päevaleht написала о случаях, когда Департамент социального страхования отказался финансировать выписанную детям врачами компрессионную одежду, позволяющую предотвратить различного рода деформации. Сейчас ситуация приняла новый поворот: министр социальной защиты Кая Ива оправдывает действия чиновников, пишет газета.

”Аргументы политиков и чиновников смехотворны. Ради экономии они готовы притеснять самых беззащитных — детей с ограниченными возможностями, — говорит председатель правления Эстонского товарищества врачей восстановительной медицины Кайа Элстейн. По ее словам, использование компрессионной одежды очень эффективно: ”С нами никто этого не обсуждал, чиновники решили все по своему усмотрению”.

”Следует понимать, что департамент принимает эти решения в сфере, которая и в этом году находится в сжатых бюджетных рамках”, — отметила Ива.

”В этих случаях нет доказательств того, что одежда, о которой ходатайствовалось, действительно помогла бы предотвратить возникновения неестественных искривлений и деформаций позвоночника”, — заявила руководитель отдела вспомогательных средств департамента Берит Рохтъявр и добавила, что в данном конкретном случае (читайте здесь) решение было отрицательным, поскольку, по оценке специалиста департамента, корсет не является первичным способом улучшения здоровья ребенка и лучше всего ему поможет физиотерапия.

На вопрос о том, почему с конца прошлого года почти всем ходатайствующим о компрессионной одежде детям было отказано, министр не ответила и снова сослалась на конкретный случай и на то, что здесь показана физиотерапия.

При этом стоит отметить, что доступность физиотерапии — отдельная тема. Департамент выделяет для детей с недостатками здоровья 12,5 часов физиотерапии в год, для детей с недостатками двигательной функции — до 37 часов. Большинство же детей нуждаются как минимум в трех часах физиотерапии в неделю.

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Детям отказывают в компрессионной одежде: министр социальной защиты на стороне чиновников

22.05.2018
Недавно газета Eesti Päevaleht написала о случаях, когда Департамент социального страхования отказался финансировать выписанную детям врачами компрессионную одежду, позволяющую предотвратить различного рода деформации. Сейчас ситуация приняла новый поворот: министр социальной защиты Кая Ива оправдывает действия чиновников, пишет газета.
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