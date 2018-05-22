Детям отказывают в компрессионной одежде: министр социальной защиты на стороне чиновников

”В этих случаях нет доказательств того, что одежда, о которой ходатайствовалось, действительно помогла бы предотвратить возникновения неестественных искривлений и деформаций позвоночника”, — заявила руководитель отдела вспомогательных средств департамента Берит Рохтъявр и добавила, что в данном конкретном случае (читайте здесь) решение было отрицательным, поскольку, по оценке специалиста департамента, корсет не является первичным способом улучшения здоровья ребенка и лучше всего ему поможет физиотерапия.

На вопрос о том, почему с конца прошлого года почти всем ходатайствующим о компрессионной одежде детям было отказано, министр не ответила и снова сослалась на конкретный случай и на то, что здесь показана физиотерапия.

При этом стоит отметить, что доступность физиотерапии — отдельная тема. Департамент выделяет для детей с недостатками здоровья 12,5 часов физиотерапии в год, для детей с недостатками двигательной функции — до 37 часов. Большинство же детей нуждаются как минимум в трех часах физиотерапии в неделю.