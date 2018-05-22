Детям отказывают в компрессионной одежде: министр социальной защиты на стороне чиновников

Недавно газета Eesti Päevaleht написала о случаях, когда Департамент социального страхования отказался финансировать выписанную детям врачами компрессионную одежду, позволяющую предотвратить различного рода деформации. Сейчас ситуация приняла новый поворот: министр социальной защиты Кая Ива оправдывает действия чиновников, пишет газета.
”Аргументы политиков и чиновников смехотворны. Ради экономии они готовы притеснять самых беззащитных — детей с ограниченными возможностями, — говорит председатель правления Эстонского товарищества врачей восстановительной медицины Кайа Элстейн. По ее словам, использование компрессионной одежды очень эффективно: ”С нами никто этого не обсуждал, чиновники решили все по своему усмотрению”.
”Следует понимать, что департамент принимает эти решения в сфере, которая и в этом году находится в сжатых бюджетных рамках”, — отметила Ива.