Детский омбудсмен РФ проверит информацию о ребенке, изъятом в Эстонии из семьи граждан России

Омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова начала проверку информации об изъятии ребенка из семьи россиян в Эстонии. Об этом сообщается на сайте уполномоченного.

”В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступила информация о случае изъятия ребенка из семьи россиян в Эстонии”, — говорится в сообщении, передает РБК.

К настоящему моменту уже установлены контакты с посольством и проведены переговоры с уполномоченными структурами, отмечается в сообщении. Также подчеркивается, что в ближайшее время будут направлены необходимые запросы. ”Важно, чтобы все дальнейшие шаги были предприняты в интересах семьи”, — отмечается на сайте уполномоченного.

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О том, что органы опеки в Эстонии изъяли из семьи россиян, проживающих в Таллине, восьмилетнюю девочку, сообщила адвокат семьи Виолетта Волкова. Восьмилетнюю дочь изъяли из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой ”по тем формальным основаниям, что у них в семье якобы существует угроза жизни ребенку в связи со старыми обоями в доме, но фактически — в связи с их намерением вернуться в Россию”, уверена адвокат.

Она уточнила, что отец девочки — пенсионер, а мать — инвалид. По словам Волковой, органы опеки проводили надзор над семьей россиян на протяжении нескольких лет. Она пояснила, что одной из основных претензий являлось их тяжелое финансовое положение, а не нарушения в отношении девочки. Адвокат уточнила, что семья получала пособия на сумму 460 евро. На жизнь этих денег хватало, однако на ремонт квартиры — нет, отмечала она. ”В итоге отец заявил органам опеки, что перевозит семью в Россию, после чего ребенка изъяли”, — подчеркнула Волкова.

Она добавила, что ребенка изъяли до середины октября, после этого состоится заседание органов опеки, на котором решится дальнейшая судьба девочки. Адвокат также отмечала, что девочка просит родителей вернуть ее в семью.

Министерство социальных дел Эстонии подтвердило, что у одной семьи в Таллинне забрали ребенка и временно поместили в детский дом, пишет rus.err.ee. Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе говорит, что история с изъятием из семьи ребенка, о которой сообщили СМИ, действительно была, он не стал разбирать конкретный случай, сославшись на защиту данных о ребенке. Однако сказал, что это самая крайняя мера, когда жизнь и здоровье ребенка находятся в опасности.

По словам Круузе, после того, как ребенка забрали из семьи, суд в течение 72 часов утверждает решение социального работника или нет утверждает, если решение утверждено, суд дает время на исправление ситуации. Ребенок в это время находится в детском доме: поскольку история произошла в Таллинне, то и ребенок находится в местном детском доме.