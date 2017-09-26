Детский музей в Кадриорге приглашает отпраздновать свой день рождения

Открывшийся 25 сентября 2009 года в качестве филиала Таллинского городского музея Кадриоргский детский музей отмечает свое восьмилетие и одновременно 80-летие здания, в котором он расположился.

В течение праздничной недели дети смогут здесь заняться рисованием посвященных дню рождения открыток, лучшие из которых будут отобраны для выставки, сообщает горуправа.

Построенное в 1936-1937 года по проекту Алара Котли и Виллема Сейдра здание первоначально рассматривалось как центр Кадриоргского детского парка. Заказ на него поступил от Управления государственных парков, которое возглавлял тогда брат президента Константина Пятса — Пеэтер. В бассейнах перед зданием обучали детей плаванию, на игровых площадках дети занимались играми с мячом и ритмикой. Проводились здесь спевки, изучались история страны и ее природа. Можно было и кино посмотреть. В здании располагались раздевалки и душевые, хранилища спортивного инвентаря, служебные кабинеты и квартиры.

В советские времена здесь находилась спортивная школа. В 1953-1962 годах в одном из помещений была оборудована библиотека. С 1972 года здесь проходили занятия легендарного танцевального клуба "Палестра", созданного Реэт Кригер.

Долгое время здания и сооружения ветшали, вспомогательные постройки, бассейны и трибуны были снесены. Рассматривался даже вопрос о сносе главного здания. Но, к счастью, этого не случилось.

Праздничная неделя в музее "Мийамилла" продлится с сегодняшнего дня до 1 октября. Музей открыт с 12 до 18 часов.