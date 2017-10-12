Детский фонд оказывает поддержку семьям, воспитывающим больных детей

Детский фонд клиники Тартуского университета приглашает семьи с тяжелобольными детьми или детьми с особыми потребностями обратиться за помощью к фонду, чтобы получить финансовую поддержку на лечение ребенка или по уходу за ним, говорится в пресс-релизе.

Благодаря пожертвованиям неравнодушных людей Детский фонд поддерживает всех детей, проживающих в Эстонии, которым необходимо лечение или уход, которые Больничная касса или местное самоуправление не финансируют или финансирует только частично.

Для получения помощи вам необходимо подать заявление, бланк которого можно найти на домашней странице Детского фонда www.lastefond.ee/abivajajale и отослать его вместе с необходимыми документами на адрес электронной почты eveli.ilves@lastefond.ee. Заявление могут предоставить родители, а также врач, социальный работник или близкий родственник семьи.

Если у вас возникнут вопросы при подаче заявления, то вы можете обратиться за советом или за помощью по адресу электронной почты: info@lastefond.ee.

После подачи заявления сотрудник фонда свяжется с вами, при необходимости задаст дополнительные вопросы, проконсультируется с лечащим врачом и передаст заявление на рассмотрение в совет Детского фонда.

Сфера деятельности Детского фонда поддержки нуждающихся детей широка, и за год фонд протягивает руку помощи приблизительно 400 детям.

Таким образом, вместе с оказанием помощи фонд способствует дискуссии в обществе, как решить проблему и дать импульс изменениям в законодательстве и пополнить список нуждающихся Больничной кассы.