"Детские деревни SOS" собрали за первые дни кампании 7000 евро для школьников

Начиная с сентября-месяца детская деревня SOS Lasteküla проводит благотворительную кампанию, цель которой — собрать средства на школьное образование для своих воспитанников и детей из неблагополучных семей, сообщается в пресс-релизе.

SOS Lasteküla и оператор Tele2 заключили на ближайшие два года договор о сотрудничестве, согласно которому оператор берет на себя расходы детской деревни на мобильную связь. Tele2 также обратился к своим 250 тысячам клиентов с призывом — поддержать школьную благотворительную кампанию SOS Lasteküla.

”Поддержка Tele2 позволит нам существенно сэкономить на текущих расходах, — отметил исполнительный директор SOS Lasteküla Маргус Оро. — В сентябре мы начали благотворительную кампанию в помощь детям из SOS Lasteküla, а также из неблагополучных семей, участвующих в программе по укреплению семьи. Полученные средства пойдут на покрытие расходов, связанных с получением школьного образования. Мы очень признательны Tele2, который разослал своим частным клиентам — а их почти четверть миллиона — SMS с информацией о нашей кампании, и за первые сентябрьские дни нам уже удалость собрать порядка 7000 евро”.

По мнению Оро, качественное образование имеет особое значение в становлении жизненного пути ребенка. Именно поэтому SOS Lasteküla считает своей прямой обязанностью предоставить такую возможность каждому ребенку, приживающему в детской деревне, а также детям, охваченным программой по укреплению семьи.

”Все наши дети — большие молодцы, однако способности у них разные. Один наш воспитанник окончил этой весной гимназию с золотой медалью, у многих выпускников основной школы в аттестате только четверки и пятерки. Однако много и тех, кто нуждается в особом внимании, в том числе в учебной и психологической помощи”, — подчеркнул Оро. — Для каждого школьника в бюджете детской деревни предусмотрено в среднем 530 евро в год. Одна половина этой суммы уходит на оплату учителей и специалистов, другая — на покупку школьных принадлежностей и занятия по интересам”.

В настоящее время в семейных и молодежных домах SOS Lasteküla проживают 230 детей, и большинство из них — школьники. Программа SOS Lasteküla по укреплению семьи направлена на неблагополучные семьи. В рамках этой программы получат помощь свыше 250 детей в Эстонии. Подробнее о школьной благотворительной кампании читайте здесь.