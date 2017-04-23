Детская игра под названием ”правда”, или О наступлении эпохи небывалого вранья

Руководитель отдела по связям с общественностью Таллиннского университета Сулев Олль сообщает на страницах ”Учительской газеты” о наступлении эпохи небывалого вранья — если раньше при разоблачении лжи начинали извиняться или изворачиваться, то теперь продолжают врать прямо в лицо, а правдоискателям просто не за что зацепиться.

Олль вспоминает, что с самого раннего детства его приучали говорить только правду. Так он и рос — в окружении великих истин и мизерной лжи. ”Иногда получал по носу, — пишет он. — Иногда за привирание, но в основном всё-таки за правду, особенно за ту, что была высказана не в то время и не в том месте. Я храбро сопротивлялся, поскольку как же иначе стать мужиком, если не уметь держать слово? Почти полмира — это мужики, и что же будет, если они не то что слова держать не будут, а и вовсе заврутся? Нет, я за честность, даже если все будет только хуже”.

Дальше и становилось только хуже, но Олль и думать не думал, что теперь остатки правды можно будет отыскать только в энциклопедиях и былых философских измышлениях. По его мнению, проблема не в том, что хитрят не сачкующие с уроков школьники или торгаши, выдающие импортный товар за отечественный — брешут сами правители страны!

Сулев Олль признается, что и в советские времена все утопало во лжи, но тогда это воспринималось скорее как традиция — благодарить за тяжкий труд хлеборобов, а вместе с ними и великого отца народов.

”Теперь ситуация в несколько раз хуже и доверять нельзя уже никому — к всамделишной войне прибавилась война информационная, — констатирует автор. — Боюсь, что многие изощренные возможности этой злой войны нам еще только предстоит раскрыть”.

По мнению автора, ложь стала мощнейшим оружием, от которого больше нет противоядия.

Лжец больше не просит прощения и не пытается перекрасить черное в белое. Вместо этого одна ложь наслаивается на другую, правдолюбцы же оказываются в замешательстве, разочаровываются и замыкаются на малых вещах. Миром же продолжают править мошенники.

Олль задается вопросом, имеют ли право родители нынешних детей советовать им оставаться честными и если да, то с кем, когда и в какой степени? Выход из сложившейся ситуации он видит в детях, непосредственность которых способна дать максимально четкую картину мира в отличие от утопающего во лжи публичного пространства, именуемого политикой.

О чем говорят в учительской?

Редактор ”Учительской газеты” Райво Юурак сообщает читателям издания об открытии новой рубрики под названием ”Учительская”. В ней можно будет почитать, что педагоги думают о современном образовании, а также о том, что их печалит и радует в школе.

Журналисты издания намерены заходить в учительские различных школ и записывать на видео беседы в свободной форме, не вмешиваясь в них. После этого клипы с короткими аннотациями можно будет посмотреть на вэб-сайте газеты, в бумажной же версии будет публиковаться краткое содержание подслушанных и подсмотренных бесед.

Первая такая запись была осуществлена в учительской Таллиннской общей гимназии и речь в ней велась о том, как мотивировать учеников посещать школу и учиться. В беседе приняли участие учительница по рисованию Лийа Юнг, английский филолог Маргит Тимаков, историк Мартти Рыымус и директор Мехис Певер.

Райво Юурак пишет, что в гимназической ступени этой школы наблюдается медленный, но верный рост числа бросающих учебу ребят. Педагоги в недоумении — от чего учащиеся столь быстро устают?

По их предположению, основная проблема заключается в ”перетренированности” гимназистов — учеба ассоциируется у них не с развитием способностей, а с изматывающим напряжением. В результате перенапряжения приходится идти в профтехучилища или сразу на работу. Некоторые берут годичный тайм-аут между окончанием гимназии и поступлением в вуз.

В качестве второй причины схода с дистанции педагоги называли слишком глубокую пропасть между основной школой и гимназией. До 10-го класса мало самостоятельных работ, и учащиеся просто выполняют требования учителей. Они не берут на себя ответственность за успеваемость и в случае выставления плохих оценок винят во всем педагогов. За три же летних месяца до попадания в гимназию вчерашние ”потребители знаний” должны резко стать самостоятельными, однако большинство с этим все-таки не справляется — мотивация падает, успеваемость тоже.

А ещё в учительской Таллиннской общей гимназии говорили о культе оценок. Педагоги отметили, что учеников до сих пор принято делить на отличников, хорошистов и троечников, а не исходить из их способностей и интересов. Сами учителя не могут понять, каким образом факты из античной истории в состоянии помочь, например, шестикласснику лучше осознать себя. Педагоги предлагают заменить зазубривание исторических фактов курсом философии, который помог бы ребятам погрузиться в самоанализ и учиться осознанно.