Передачи для находящихся в больнице на излечении детей принимаются информационным работником ежедневно с 8 часов утра до 8 часов вечера.
Детская больница закрывается для посетителей
Таллинская детская больница, сообщает Раэпресс, с 6 января закрывается для посетителей из-за учащения случаев заболевания гриппом и другими вирусными болезнями.
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