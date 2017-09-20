Начиная с 1 октября дети из малообеспеченных семей Маарду будут получать пособие на занятия по интересам в размере 30 евро в месяц. Пособие предназначено для детей и молодежи в возрасте от 7 до 19 лет, родители которых прописаны в Маарду и получают прожиточное пособие, сообщает Маардуская горуправа.

По мнению мэра Маарду Владимира Архипова, одной из важных задач местного самоуправления является сделать образование по интересам более доступным и предложить молодым людям разнообразные возможности для проведения досуга.

”Для этого мы выделили специальное пособие для детей их малообеспеченных семей, чтобы материальные трудности семьи не были бы препятствием для участия детей в деятельности кружков по интересам или спортивных клубов”, — сообщил мэр.

В сентябре из государственного бюджета городу Маарду было выделено пособие для дополнительной поддержки образования и деятельности по интересам детей и молодежи в размере 55 000. Большая часть этого пособия будет направлена на поддержку детей из получающих прожиточное пособие семей в возрасте от 7 до 19 лет. Пособие в размере 30 евро в месяц предназначено для оплаты занятий детей в спортивных клубах, кружках и школам по интересам, а также для приобретения необходимого спортивного и иного инвентаря.

Помимо этого в школах Маарду расширится выбор кружков по интересам, и начнут работу новые бесплатные студии для детей. Для этого каждой школе было выделено до конца этого года 2000 евро.

Так, например, в Маардуской гимназии откроются компьютерный и научный кружок. В Каллавереской средней школе начнутся занятия по робототехнике и искусству, а Маардуской основной школе откроется студия рукоделия и кружок по технологиям. Впервые в занятиях по интересам смогут принять участие и дети с ограниченными возможностями. С этого года в Маарду начали работу новые организации, предлагающие детям разнообразные занятия по интересам.

Для того, чтобы получить пособие, родитель ребенка или его законный опекун должен предоставить в социальный отдел Маардуской горуправы заполненное и подписанное заявление. В нем необходимо указать имя ребенка, дату рождения и название кружка/спортивного клуба, который ребенок посещает.

Бланк заявления можно скачать здесь (täiendava sotsiaaltoetuse taotlus).