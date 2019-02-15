Дети, глотающие таблетки, пока родители спят в соседней комнате. Телефон помощи детям в прошлом году спас несколько жизней

Через день консультант получает сообщение от второго потерявшего надежду ребенка. Ребенок точно знает, что ему не нужна никакая помощь, он просто хочет умереть. В ходе полуторачасовой беседы принявшая таблетки девочка несколько раз пропадает, не отвечая на вопросы в течение 10-15 минут, ”в эфире полная тишина” и можно опасаться самого худшего. Полиция пытается установить адрес ребенка по IP, но в конце концов девочка соглашается сказать, где она находится. И ее родители в это время спят в соседней комнате.

Девочка соглашается встретить скорую помощь во дворе, подальше от дома, чтобы не разбудить родителей. ”Она считала свое состояние менее важным, чем покой родителей”, — объясняет Мянд. Позднее выяснилось, что ребенок хоть и был способен выйти навстречу ”скорой”, его спасение висело на волоске.

Жизнь в Эстонии лучше, чем когда-либо, но сотни детей каждый день носят в себе проблемы, которые зачастую оказываются больше их самих. В прошлом году в службу помощи детям обратились более 6500 раз, в среднем это 17-18 звонков/сообщений в сутки. Чаще всего дети обращались сами, остальные сообщения поступили от взрослых, которые спрашивали совета или рассказывали о детях, которым требуется помощь.

В прошлом году 574 звонка были настолько серьезными, что потребовали вмешательства.

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Звонит девочка. Она отчаянно рыдает, и для начала консультант советует ей сделать дыхательную гимнастику, которая помогает успокоиться. Только после этого девочка начинает говорить внятно. ”Я не могу ничего сделать. Я не могу успокоиться. Я уже несколько часов пытаюсь”, — говорит она. Девочка дома одна и просит о помощи. Несмотря на то, что девочка вне себя, она очень разумная.

Ее изнасиловали, и она не может справиться с собой и своими чувствами. ”Я понимаю, что мне нужна помощь”, — говорит она. ”Я думаю о самоубийстве, я себя боюсь”. Консультант отправляет к ней ”скорую”, которая отвозит ее в больницу за помощью и поддержкой. Ее случаем занимаются полиция и детская служба Департамента социального департамента.

В Детскую помощь пишет мальчик. Ему помощь не требуется, но он сильно беспокоится за свою подругу. Мальчик передает слова девочки, которая собирается пойти утопиться в озере. Консультант отправляет к озеру полицейский патруль, который обнаруживает там ребенка. К счастью, девочка не успела ничего сделать.

Звонит мужчина, пожелавший сохранить анонимность. Говорит, что знает о ребенке, которому нужна помощь. Он как раз вышел из одной тартуской квартиры, в которой идет пьянка. Там маленький ребенок, мать которого пьяна. Консультант посылает полицию по указанному адресу проверить обстановку. Патруль обнаруживает годовалого ребенка спящим под кроватью в комнате, заполненной сигаретным дымом и пьяными людьми. Мать ребенка явно беременна, но несмотря на это у нее устанавливают опьянение в четыре промилле. Ребенка забирают в детскую клинику, а семьей занимаются чиновники службы по защите детей.

Когда у ребенка самые критичные периоды? По словам Мари-Лийс Мянд, это может быть конец четверти, когда ребенок устал, а на него возлагаются большие надежды. Это также выходные, когда дети чувствуют себя особенно одиноко, хотя проводят время с семьей и близкими. Кроме того, это дни зарплат и выплаты семейных пособий, когда часть родителей перебирает с алкоголем, вспыхивают семейные ссоры и происходят случаи семейного насилия.

В такие дни отчаявшиеся дети звонят консультантам и просят прислать помощь, потому что папа бьет маму. И если папа перестает бить маму до прибытия патруля, ребенок перезванивает и сообщает, что патруль больше не нужен, избиение закончилось и не нужно заново сердить папу.

22. mess LAPS ja PERE Foto: Heiki Rebane

По словам руководителя Союза защиты детей Тыну Поопуу, до них, к сожалению, доходят случаи очень омерзительных поступков в отношении детей. ”Нам известны случаи, когда ребенка в числе прочего использовали в качестве пепельницы и тушили об него сигареты”, — рассказывает Поопуу.

Физические наказания детей хоть и запрещены законом уже несколько лет, согласно последним исследованиям наблюдается тенденция роста. Из опубликованного прошлой осенью исследования Praxis выясняется, что почти половина родителей, вполне разумных, считают физическое наказание ребенка акцептируемым методом.

Но иногда страшнее физического наказания и влекущего за собой более жестокие последствия является моральное насилие. Родители порой даже не осознают, что они делают. Тыну Поопуу вспоминает случай, когда мать запретила дочери сделать аборт. ”Девочка ненавидела своего ребенка во время беременности и после его рождения, мать же решила ко всему прочему усыновить его”, — говорит Поопуу.

Руководитель инфолинии детской помощи Мари-Лийс Мянд отмечает, что дети часто не хотят огорчать своих родителей, поэтому молча терпят, пока есть силы. Родителям следует научиться распознавать сигналы о том, что с ребенком не все в порядке. Если ребенок режет себя или вредит себе иным способом, то ему несомненно нужны внимание и помощь, даже если речь идет о паре царапин.