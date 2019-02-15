Дети, глотающие таблетки, пока родители спят в соседней комнате. Телефон помощи детям в прошлом году спас несколько жизней

Из звонков и сообщений на линию помощи детям выясняется, какой мрачной и печальной жизнью, к сожалению, живут многие дети Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.
Август прошлого года был жарким и солнечным, но несмотря на красивую летнюю погоду консультанты инфотелефона помощи детям принимали ужасающие звонки и сообщения.
Ночью, между двумя и тремя часами, в чат службы детской помощи пишет девочка. Она говорит, что проглотила большую порцию таблеток, потому что больше не хочет жить. Девочка не называет ни имени, ни своего местоположения, ей просто хочется поговорить, чтобы ободрить себя. У нее есть семья, члены которой как раз спят в соседних комнатах, но она чувствует себя такой одинокой, что больше не знает, как решить все свои проблемы.
Консультант общается с ней несколько часов, и наконец ему удается убедить ребенка сказать свой адрес, чтобы послать помощь. Члены семьи ночью просыпаются из-за того, что домой приезжает ”скорая” и врачи начинают спасать жизнь ребенка. На следующий день мать хочет забрать девочку из больницы домой, считая, что ни ребенок, ни семья в помощи больше не нуждаются. ”Мать знала о проблемах ребенка, но думала, что сама справится”, — говорит руководитель инфолинии детской помощи Департамента социального страхования Мари-Лийс Мянд. ”Мать не посчитала случившееся достаточно серьезным”.
Через день консультант получает сообщение от второго потерявшего надежду ребенка. Ребенок точно знает, что ему не нужна никакая помощь, он просто хочет умереть. В ходе полуторачасовой беседы принявшая таблетки девочка несколько раз пропадает, не отвечая на вопросы в течение 10-15 минут, ”в эфире полная тишина” и можно опасаться самого худшего. Полиция пытается установить адрес ребенка по IP, но в конце концов девочка соглашается сказать, где она находится. И ее родители в это время спят в соседней комнате.
Девочка соглашается встретить скорую помощь во дворе, подальше от дома, чтобы не разбудить родителей. ”Она считала свое состояние менее важным, чем покой родителей”, — объясняет Мянд. Позднее выяснилось, что ребенок хоть и был способен выйти навстречу ”скорой”, его спасение висело на волоске.
Жизнь в Эстонии лучше, чем когда-либо, но сотни детей каждый день носят в себе проблемы, которые зачастую оказываются больше их самих. В прошлом году в службу помощи детям обратились более 6500 раз, в среднем это 17-18 звонков/сообщений в сутки. Чаще всего дети обращались сами, остальные сообщения поступили от взрослых, которые спрашивали совета или рассказывали о детях, которым требуется помощь.
В прошлом году 574 звонка были настолько серьезными, что потребовали вмешательства.
Звонит девочка. Она отчаянно рыдает, и для начала консультант советует ей сделать дыхательную гимнастику, которая помогает успокоиться. Только после этого девочка начинает говорить внятно. ”Я не могу ничего сделать. Я не могу успокоиться. Я уже несколько часов пытаюсь”, — говорит она. Девочка дома одна и просит о помощи. Несмотря на то, что девочка вне себя, она очень разумная.
Ее изнасиловали, и она не может справиться с собой и своими чувствами. ”Я понимаю, что мне нужна помощь”, — говорит она. ”Я думаю о самоубийстве, я себя боюсь”. Консультант отправляет к ней ”скорую”, которая отвозит ее в больницу за помощью и поддержкой. Ее случаем занимаются полиция и детская служба Департамента социального департамента.
В Детскую помощь пишет мальчик. Ему помощь не требуется, но он сильно беспокоится за свою подругу. Мальчик передает слова девочки, которая собирается пойти утопиться в озере. Консультант отправляет к озеру полицейский патруль, который обнаруживает там ребенка. К счастью, девочка не успела ничего сделать.
Звонит мужчина, пожелавший сохранить анонимность. Говорит, что знает о ребенке, которому нужна помощь. Он как раз вышел из одной тартуской квартиры, в которой идет пьянка. Там маленький ребенок, мать которого пьяна. Консультант посылает полицию по указанному адресу проверить обстановку. Патруль обнаруживает годовалого ребенка спящим под кроватью в комнате, заполненной сигаретным дымом и пьяными людьми. Мать ребенка явно беременна, но несмотря на это у нее устанавливают опьянение в четыре промилле. Ребенка забирают в детскую клинику, а семьей занимаются чиновники службы по защите детей.
Когда у ребенка самые критичные периоды? По словам Мари-Лийс Мянд, это может быть конец четверти, когда ребенок устал, а на него возлагаются большие надежды. Это также выходные, когда дети чувствуют себя особенно одиноко, хотя проводят время с семьей и близкими. Кроме того, это дни зарплат и выплаты семейных пособий, когда часть родителей перебирает с алкоголем, вспыхивают семейные ссоры и происходят случаи семейного насилия.
В такие дни отчаявшиеся дети звонят консультантам и просят прислать помощь, потому что папа бьет маму. И если папа перестает бить маму до прибытия патруля, ребенок перезванивает и сообщает, что патруль больше не нужен, избиение закончилось и не нужно заново сердить папу.
По словам руководителя Союза защиты детей Тыну Поопуу, до них, к сожалению, доходят случаи очень омерзительных поступков в отношении детей. ”Нам известны случаи, когда ребенка в числе прочего использовали в качестве пепельницы и тушили об него сигареты”, — рассказывает Поопуу.
Физические наказания детей хоть и запрещены законом уже несколько лет, согласно последним исследованиям наблюдается тенденция роста. Из опубликованного прошлой осенью исследования Praxis выясняется, что почти половина родителей, вполне разумных, считают физическое наказание ребенка акцептируемым методом. Но иногда страшнее физического наказания и влекущего за собой более жестокие последствия является моральное насилие. Родители порой даже не осознают, что они делают. Тыну Поопуу вспоминает случай, когда мать запретила дочери сделать аборт. ”Девочка ненавидела своего ребенка во время беременности и после его рождения, мать же решила ко всему прочему усыновить его”, — говорит Поопуу.
Руководитель инфолинии детской помощи Мари-Лийс Мянд отмечает, что дети часто не хотят огорчать своих родителей, поэтому молча терпят, пока есть силы. Родителям следует научиться распознавать сигналы о том, что с ребенком не все в порядке. Если ребенок режет себя или вредит себе иным способом, то ему несомненно нужны внимание и помощь, даже если речь идет о паре царапин.
”Дети рассказывали, что таким образом они отвлекаются и тогда им на душе не так больно”, — объясняет Мянд. Даже первые и маленькие повреждения показывают, что ребенок больше не может выносить душевные страдания. В таком случае следует сесть и спросить, что происходит, не чувствует ли он себя одиноким и брошенным?
В прошлом году несколько сотен детей обратились в Детскую помощь, потому что чувствовали себя одинокими, никчемными и забытыми.
”У меня такое чувство, что они меня не любят, — пишет в Детскую помощь один ребенок. — Для них важно только то, чтобы они могли все у меня забрать и ругаться со мной. Они никогда меня не хвалят, если я чего-то добиваюсь или получаю хорошую оценку. Зато сразу высказывают, когда оценки плохие или что-то случается. Но и тогда меня не слушают”.
Второй ребенок признается: ”Мне постоянно хочется плакать, но я не рассказываю о своих проблемах родителям. Я не хочу их беспокоить. Дома у меня мама, папа и сестры, и даже если физически я не одна, мне все равно одиноко. Мама занимается своими делами, а другие постоянно сидят в телефоне”. Девочка говорит, что ей очень хочется, чтобы близкие радовались, но она не понимает, почему ее жизнь должна быть именно такой. ”Так тяжело уснуть ночью, зная, что когда просыпаешься утром, ты никому не нужен”.
К счастью, не все сообщения детей настолько душераздирающие. Мянд подчеркивает, что ни одна проблема не является слишком пустяковой для звонка, если она приносит страдания. По крайней мере, можно выговориться и обсудить ее с кем-то. Например, один звонок поступил от ребенка 6-7 лет, который был очень несчастен, так как не смог договориться с мамой о покупке игрушечного дракона. Мальчик пожаловался, что очень хочет этого дракончика, а мама не согласна купить. С папой он еще не разговаривал. ”Мы побеседовали с ним, обсудили, действительно ли это настолько большое желание и чем оно вызвано, — рассказывает Мянд. — Сошлись на том, что хорошо было бы обсудить вопрос с папой и послушать, что он думает”.
Телефон помощи детям 116 111
Номер телефона 116 111 (бесплатно)
На сайте www.lasteabi.ee (”Попросите о помощи” или ”Начните разговор”); приложение Детской помощи (поисковое слово lasteabi)
Адрес эл. почты: info@lasteabi.ee
Обращения в 2018 году
Всего было 6580 обращений, в том числе 3542 звонка, 2747 сообщений в интернете, 291 электронное письмо
Серьезные случаи, о которых сообщили в полицию, центр тревоги, службу по защите детей — 574
Кто обращался в службу помощи детям?
Дети — 3032 раза
Родители — 1192 раза
Члены семьи и родственники — 260 раз
Прочие лица (соседи, случайные прохожие) — 460 раз
Персонал школы — 68 раз
Медработники — 51 раз
Работники правоохранительных ведомств — 219 раз
Социальные работники — 275 раз
Основные проблемы детей
Самоуничтожающие (мысли о самоубийстве, нанесение себе ран, расстройства питания) — 668 обращений
Здоровье (физическое и душевное здоровье, в том числе душевное благополучие) — 365 обращений
Отношения между детьми — 446 обращений
Отношения между детьми и родителями — 553 обращения
Отношения между ребенком и другим взрослым (работники школы, тренеры и т. д.) — 377 обращений
Травля — 158 обращений
Темы сексуального характера (отношения, здоровье, ориентация) — 132 обращения