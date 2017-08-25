25.08.2017, 21:30

Детеныш носорога из Таллиннского зоопарка наконец получил имя

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rus.delfi.ee
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Kibibi sünnipäev
Kibibi sünnipäevFoto: Andres Putting

3 июня в Таллиннском зоопарке у пары носорогов Кигомы и Кибиби родился детеныш. В пятницу, на день рождения Таллиннского зоопарка, малышку окрестили Кибетой.

Чтобы подобрать имя, зоопарк провел конкурс, в котором приняли участие около 1700 посетителей. Среди предложенных имен подходящее выбирала приглашенная комиссия, состоящая из восьми человек.

Эксперты исходили из того, чтобы имя заключало в себе Африканские корни и было понятным на любом языке, как и у родителей малыша.

Имя Кибета принядлежит населенному пункту в Танзании, находящемуся неподалеку от озера Виктория.

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