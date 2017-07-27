27.07.2017, 19:39

Детей могут обязать посещать школу до 18 лет

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rus.delfi.ee
EST
Kooliküps
Pilt on illustreerivFoto: Karin Kaljuläte

Правительство рассматривает возможность увеличить возраст обязательного посещения школы с 17 до 18 лет, передает rus.err.ee.

На сегодняшний день 20% молодежи в Эстонии не имеют ни профессии, ни среднего образования. При этом растет число не окончивших школу и не получивших специальности подростков. В качестве одного из решений проблемы правительство рассматривает возможность продлить возраст обязательного посещения школы с 17 до 18 лет, сообщила в четверг служба новостей "Радио 4".

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, это улучшит перспективы молодежи на рынке труда.

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