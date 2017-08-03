Детали пресс-конференции: Сависаар в хорошем настроении, таинственная ”советник Яны Тоом” и слежка за фотографами

Эдгар Сависаар зашел и вышел из здания, где состоялась сегодня пресс-конференция, через заднюю дверь. По словам фотографа Delfi, за ним и коллегами наблюдала и таинственная женщина, говорившая по-русски и утверждавшая, что она советник Яны Тоом.

”Сависаар прошмыгнул через заднюю дверь, так же и вышел”, — описал увиденное фотограф Андрес Путтинг.

На пресс-конференции представителей СМИ было больше обычного, были и свежие лица. Например, одна русскоязычная дама, следившая за деятельностью фотографов, которая позже подошла к Сависаару, когда его сажали в автомобиль.

Позже эта женщина сказала, что она из Нарвы, ее зовут Елена Вальме. Она утверждает, что является референтом Яна Тоом. Из известных лиц на месте присутствовали Тоомас Лепп, Неэме Лалль, а также Андрей Заренков, именующий себя ведущим антифашистом Эстонии.

Что касается самого Сависаара, он был в хорошем настроении. Шутил, щурился и смеялся, кивал знакомым.

Сависаар и Иванова сегодня сообщили, что пойдут на выборы со своим избирательным союзом. Из партии они уходить не собираются.