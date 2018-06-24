24.06.2018, 20:35

Десять дней без конфет, лимонада и компьютера. Что происходит в детском оздоровительном лагере

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Лийза Тагель
Лийза Тагель
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Десять дней без конфет, лимонада и компьютера. Что происходит в детском оздоровительном лагере
Pärast hommikuputru läksid laagrilised tõukerattamatkale. Seejärel ootas ees päeva parim osa: suplus Peipsi järves.Liisa Tagel

Как выглядит день в оздоровительном лагере для детей с лишним весом? Куда улетают килограммы? Журналистка LP испытала на себе.

Идет седьмой день десятидневного оздоровительного лагеря, организованного фондом Таллиннской детской больницы. 19 детям дневной распорядок уже привычен: в восемь часов подъем, после этого взвешиваться. Вес записывают в таблицу. И так каждый день.

У всех участников лагеря проблемы с весом — у кого-то больше у кого-то меньше. Кто-то делает первые шаги в уменьшении большого веса, кто-то закрепляет полученный результат. В лагере есть 14-летний мальчик, который в прошлом году скинул около 20 килограммов, и 10-летний, который с осени сбросил 7 килограммов. Раньше он весил около 60 килограммов, так что это значительное достижение.

Сегодня у двоих детей вес на 100 граммов больше, чем вчера. Они расстроились, но воспитатели сразу объясняют, что тела ведут себя по-разному и цифра не всегда самое главное, на чем нужно сосредоточиться.

Рекорд в 107,5 килограммов принадлежал в лагере 14-летнему мальчику ростом 180 сантиметров, столько он весил в первый день. Нормальный вес для обычного мужчины с животиком, но это значит, что индекс массы тела больше 33 и явное ожирение. На седьмое утро в лагере он весит уже 102,9 килограмма. Самая тяжелая девочка, которой 11 лет, по прибытию в лагерь весила 87,3 килограмма.

Так некоторые сбрасывают около 4 килограммов. Воспитатели, тайные физиотерапевты, признают, что они сами сбросили в лагере пару килограммов.

Куда уходит вес?

Я выехала из Таллинна в пять часов, чтобы во время оказаться на Чудском озере в Ремнику и сделать все вместе с детьми. Я не позавтракала, чтобы все было честно. Даже кофе не выпила. Один взрослый с небольшим лишим весом может справиться с теми же условиями, в которых пребывают подростки.

После взвешивания мы все пошли на улицу. Солнце светит и уже жарко. Знаю, что прямо за лагерем Чудское озеро и день обещает быть хорошим.

Для начала обходимо два круга вокруг лужайки лагеря Реммику. Кто-то увиливает и не так вдохновлен, как некоторые, но работа воспитателей — мотивировать детей. Конечно, ребенок, который дни напролет сидит перед компьютером, телевизором или в телефоне, не знает, что на самом деле может справиться с 20 километровым походом. В лагере ребенок понимает, что может гораздо больше, чем он думал.

ТОП

Круги позади, начинается утренняя зарядка. Она проходит совместно с детьми из соседнего танцевального лагеря. Обычные упражнения: взмахи руками, повороты корпуса, мышцы пресса, растяжка, отжимания. Все по силам и уже хочется есть …

В 9 часов завтрак. В этот раз стакан молока и достаточно большая порция каши с яблочным вареньем.

Детям каша, конечно, не очень нравится, но едят они ее с аппетитом.

Следующий этап — поход! Впереди ожидает прогулка в несколько километров вдоль берега Чудского озера и потом столько же на самокатах.

Детей делят на две группы: более взрослые и сильные, и маленькие, которым, скорее всего, будет сложно и которые, скорее всего, будут больше жаловаться. Я решаю пойти с маленькими, потому что, будем честны, ноющий ребенок — более интересный материал для просмотра. Маленькие начинают с ходьбы, большие на самокатах.

Еда вкусная

Приятно идти по песку и общаться с детьми. В конце пути на перекус едим яблоко и берем самокаты.

После похода в 13 часов обед. На этот раз рис, белая рыба и капуста, морковный салат с чесноком. Некоторые говорят, что рыба — не еда, звучат разговоры о пицце. Несколько мальчиков уходят ничего не съев. Но большинство все-таки съедают свою порцию рыбы.

Мне рыба понравилась. В рис и капусту можно было бы добавить соли. Здешнюю еду готовят с минимальным количеством соли. Меню составил диетолог детской больницы и дети должны получать в день примерно 1 600 калорий правильного питания.

Следующая часть дня может называться ”Удовольствие и радость”. Время идти на пляж. Все 19 детей несутся сломя голову в воду. Воспитатели говорят, что такого раньше не было. Обычно кто-то остается на берегу.

Все дети плещутся как счастливые рыбы. Кажется, никто не рассматривает это как "обязаловку". Когда детям говорят, что время идти изучать насекомых, слышатся недовольные возгласы. Насекомое кажется синоним скуки, но многие с удивлением обнаруживают, что это очень интересно. В какой-то момент я чувствую, что достаточно устала.

В 16:30 второй перекус, каждому по четыре дольки киви. Фрукты быстро исчезают с тарелок.

По словам воспитателей, каждый год дети обнаруживают, что многое из того, что они отвергали дома, на самом деле съедобно. Есть и такие дети, которым дома не предлагают каши и супы. Был в лагере мальчик, который не мог есть суп — жидкая еда вызывала у него большое недоумение.

Следующее в программе — игры с мячом, но на лужайке много мошкары и принято решение заменить игры купанием. Дети ныряют, прыгают в воду, плавают и купаются. Это напоминает мне детство. В кругу таких же полных детей это делать легче. То же самое с тренировками: никто на тебя не смотрит и не комментирует. Это и есть одна из причин, почему дети дома набирают вес.

Через 45 минут все выходят из воды, скоро ужин.

С некоторыми детьми я успеваю поговорить о том, что они будут делать после лагеря, что будут есть. Многие говорят о компьютерных играх и бургерах, но также многие обещают, что даже если в первые дни после лагеря позволят себе вредную еду, то потом будут стараться есть меньше конфет, больше двигаться и еще больше похудеть. Начало положено.

В 18.30 ужин — овощная запеканка со сметанным соусом и маринованные огурцы. Соли снова мало, но никто не жалуется. Конечно, день был полон движения, это не удивительно. Я очень хотела есть.

В 19 часов самый долгожданный момент — разговор по телефону. Целый день телефоны в шкафу и только после ужина выдаются детям, чтобы позвонили родителям.

Еду домой. На следующее утро я вешу на 1,8 килограмма меньше. У меня легкий загар и я чувствую свои бедренные мышцы.

На десятое утро 19 детей в общей сложности сбросили 91, 4 килограмма. Впереди более сложная часть: жизнь дома.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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Спасибо за ответы и удачи!
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