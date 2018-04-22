22.04.2018, 09:00

"Держите стариков дома!" Услуги домов призрения дорожают, а зарплаты персонала остаются низкими

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Силья Ляттемяэ
Силья Ляттемяэ
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"Держите стариков дома!" Услуги домов призрения дорожают, а зарплаты персонала остаются низкими
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Дома призрения вновь подняли цены на свои услуги — кто с начала года, кто с 1 апреля. В итоге многие еле сводят концы с концами, оплачивая уход за своими пожилыми родителями и родственниками, пишет Maaleht.

Пяйв Рист из Вильянди рассказывает, что когда ее пожилая мать была в доме призрения, на оплату ее содержания уходила не только пенсия старушки, но и почти вся зарплата дочери. По словам Пяйв, после уплаты всех счетов у нее иной раз почти не оставалось денег на еду.

Другого выхода не было — у пожилой женщины развилась деменция, и оставлять ее дома одну было нельзя. Поэтому дочери приходилось платить около 900 евро в месяц за уход в доме призрения плюс оплачивать лекарства, чтобы обеспечить матери достойную старость.

”Государство не должно так обирать людей! Государство должно устанавливать в домах призрения предельные цены, чтобы цены выше этих нельзя было запрашивать”, — возмущается женщина.

Цены растут, близкие стариков страдают

В Эстонии всего 156 домов призрения, из которых около 60% принадлежат местным самоуправлениям. Один месяц в доме призрения стоит от 600 до 900 евро, то есть вдобавок к пенсии старика нужно доплачивать 300–500 евро в месяц. Как возврат кредита банку — определенная сумма каждый месяц без без каких-либо уступок.

В сравнении с Северными странами финансовая нагрузка родственников стариков при определении их в дом призрения в разы выше. Эстонские дома призрения обосновывают повышение цен тем, что растут расходы на управление и персонал.

Общие учреждения социального обеспечения за год указывают услуги более 10 000 человек, и в некоторых из них выстраиваются длинные очереди. Например, дом призрения Hageri в Рапламаа входит в наивысшем ценовой класс — от 700 до 900 евро в месяц в зависимости от количества мест в комнате, к чему, естественно, добавляется стоимость лекарств.

ТОП

Основатель и руководитель дома призрения Урмас Соомере объясняет, что формирование цен различается, и они как НКО не гонятся за прибылью. Если в бюджет муниципальных и волостных домов призрения не входят экономические издержки, отопление и электричество, то дому призрения Hageri приходится покрывать расходы самим, поэтому цена и выше.

Сотрудница дома призрения: держите стариков дома!

Самое слабое звено системы — нехватка рабочего персонала. К уходу за стариками уже даже привлекают добровольцев.

Цену можно поднять, но это автоматически не гарантирует лучшее качество ухода, и хотя повышение цен объясняют необходимостью платить персоналу более высокую зарплату, сотрудникам домов призрения по-прежнему платят очень мало.

По словам Линды (имя изменено), которая пожелала скрыть свое место работы, с 1 апреля она получила прибавку в пару десятков центов к стоимости часа работы. Она сокрушается, что зарплата по-прежнему слишком низкая, а нагрузка — изнуряющая, поэтому в дома призрения идут из желания помогать, а не ради денег.

Женщина считает, что повышении зарплат было слишком маленьким, чтобы быть причиной рост цен на услуги. ”Я не знаю, куда идут эти деньги, но видно, что наш дом призрения не терпит убытки”, — констатирует она.

Линда работает посменно, каждая смена длится 24 часа, и ей приходится ухаживать за 16–20 пациентами. Она сравнивает эстонские дома призрения с финскими, где на одного сотрудника приходится максимум пять подопечных.

Во время смены женщина должна менять подгузники, мыть стариков, опустошать утки, раздавать лекарства, предлагать еду. При этом нужно накрыть столы и затем убрать с них/, помыть посуду. Если кто-то нажимает кнопка вызова, нужно срочно к нему бежать, решить проблему и при необходимости вызвать медсестру.

Всем своим знакомым Линда говорит одно: ”Если хоть немного можете ухаживать за стариками на дому, держите стариков дома!”

Продумайте все основательно

Начиная с этого года контроль и надзор за домами призрения осуществляет Департамент социального страхования. Вместе с Департаментом здоровья и Департаментом лекарственных средств уже были начаты рейды. Во многих домах призрения медсестры давали старикам слишком много успокоительных, а лекарства были в не закрытых на замок шкафчиках.

В течение следующих четырех лет государство планирует инвестировать в дома призрения 16 миллионов евро, а о многих самоупавлениях планируется создать должность координатора по уходу.

При этом их деятельности направлена на том, чтобы дать людям больше возможностей ухаживать за своими пожилыми близкими на дому, потому что самоуправлениям дешевле оплачивать неимущим уход на дому, чем платить за места в продолжающих дорожать домах призрения.

”Не посылайте стариков сразу же в дома призрения, а сначала проконсультируйтесь с местным самоуправлением на тему того, какие услуги и помощь пожилой человек еще может получить у себя дома”, — сообщил вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе.

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