27.06.2018, 19:44

”Дерматолог без очереди. Бесплатная консультация!” Клиники вынуждены вынуждены рекламировать себя, нарушая закон


Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST
”Дерматолог без очереди. Бесплатная консультация!” Клиники вынуждены вынуждены рекламировать себя, нарушая закон
Kuvatõmmis

Ситуация с рекламой услуг здравоохранения непростая: клиники вынуждены рекламировать себя, нарушая закон, пишет Eesti Päevaleht.

”Дерматолог без очереди. Лечение в день приема — начиная с 49 евро!”
”Лицо + подбородок — всего 199 евро (обычная цена 320). Бесплатная консультация”.

Эти и другие подобные рекламы услуг сферы здравоохранения запрещены законом и за них можно получить штраф. Несмотря на это, они очень распространены. При слабой системе контроля и небольших штрафах для многих дешевле нарушить закон, чем отказаться от рекламы и быть менее заметными, чем конкуренты.

По данным издания, у некоторых клиник для возможных штрафов даже отведено место в бюджете.

По словам директора частного медицинского центра Confido Кади Ламбот, вопрос медицинской рекламы очень сложный и закон требует пересмотра. Она отметила, что люди зачастую и не знают о существовании тех или иных медицинских услуг, потому что семейные врач и врачи-специалисты при больницах, где эти услуги не предоставляются, о них и не говорят.

Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте отметила, что поскольку целью рекламы является увеличение объемов предлагаемых услуг, то реклама медицинских услуг неэтична и противоречит как задачам оказания этих услуг, так и принципам оптимального использования общественных средства. ”Ни изменений, ни упразднения ограничений в рекламе не обсуждалось”, — сообщила она.

В 2016 году Департамент здоровья рассмотрел семь соответствующих жалоб, в 2017 году — 10, в этом году — две.

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