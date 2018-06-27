27.06.2018, 19:44

”Дерматолог без очереди. Бесплатная консультация!” Клиники вынуждены вынуждены рекламировать себя, нарушая закон

 (1)
Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST
”Дерматолог без очереди. Бесплатная консультация!” Клиники вынуждены вынуждены рекламировать себя, нарушая закон
Kuvatõmmis

Ситуация с рекламой услуг здравоохранения непростая: клиники вынуждены рекламировать себя, нарушая закон, пишет Eesti Päevaleht.

”Дерматолог без очереди. Лечение в день приема — начиная с 49 евро!”
”Лицо + подбородок — всего 199 евро (обычная цена 320). Бесплатная консультация”.

Эти и другие подобные рекламы услуг сферы здравоохранения запрещены законом и за них можно получить штраф. Несмотря на это, они очень распространены. При слабой системе контроля и небольших штрафах для многих дешевле нарушить закон, чем отказаться от рекламы и быть менее заметными, чем конкуренты.

По данным издания, у некоторых клиник для возможных штрафов даже отведено место в бюджете.

По словам директора частного медицинского центра Confido Кади Ламбот, вопрос медицинской рекламы очень сложный и закон требует пересмотра. Она отметила, что люди зачастую и не знают о существовании тех или иных медицинских услуг, потому что семейные врач и врачи-специалисты при больницах, где эти услуги не предоставляются, о них и не говорят.

Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте отметила, что поскольку целью рекламы является увеличение объемов предлагаемых услуг, то реклама медицинских услуг неэтична и противоречит как задачам оказания этих услуг, так и принципам оптимального использования общественных средства. ”Ни изменений, ни упразднения ограничений в рекламе не обсуждалось”, — сообщила она.

В 2016 году Департамент здоровья рассмотрел семь соответствующих жалоб, в 2017 году — 10, в этом году — две.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Все об осознанном потреблении, или Как подружиться с Планетой

27.06.2018
Вопрос об экологии нашей Планеты актуален сейчас, как никогда. Именно сейчас, когда учёные твердят, что глобальное потепление не за горами, а Земля стала всё чаще показывать свои капризы в виде извержений вулканов, засухи, ураганов, мы, как самые разумные существа на Земле — homo sapiens, должны заботиться о нашей Планете.
Подробнее

”Каждый мой шаг под прицелом КаПо”: Репинский — о своих интересах на новом посту, санкциях и зарплате в 3600 евро

27.06.2018
26 июня депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. В интервью порталу Delfi Репинский рассказал, что теперь каждый его шаг будет под прицелом КаПо. Также он прокомментировал, что думает о своей зарплате в 3600 евро и почему намерен обращаться за советами с экстрасенсу Илоне Калдре.
Подробнее