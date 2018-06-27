27.06.2018, 19:44

”Дерматолог без очереди. Бесплатная консультация!” Клиники вынуждены рекламировать себя, нарушая закон

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST
”Дерматолог без очереди. Бесплатная консультация!” Клиники вынуждены рекламировать себя, нарушая закон
Kuvatõmmis

Ситуация с рекламой услуг здравоохранения непростая: клиники вынуждены рекламировать себя, нарушая закон, пишет Eesti Päevaleht.

”Дерматолог без очереди. Лечение в день приема — начиная с 49 евро!”
”Лицо + подбородок — всего 199 евро (обычная цена 320). Бесплатная консультация”.

Эти и другие подобные рекламы услуг сферы здравоохранения запрещены законом и за них можно получить штраф. Несмотря на это, они очень распространены. При слабой системе контроля и небольших штрафах для многих дешевле нарушить закон, чем отказаться от рекламы и быть менее заметными, чем конкуренты.

По данным издания, у некоторых клиник для возможных штрафов даже отведено место в бюджете.

По словам директора частного медицинского центра Confido Кади Ламбот, вопрос медицинской рекламы очень сложный и закон требует пересмотра. Она отметила, что люди зачастую и не знают о существовании тех или иных медицинских услуг, потому что семейные врач и врачи-специалисты при больницах, где эти услуги не предоставляются, о них и не говорят.

Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте отметила, что поскольку целью рекламы является увеличение объемов предлагаемых услуг, то реклама медицинских услуг неэтична и противоречит как задачам оказания этих услуг, так и принципам оптимального использования общественных средства. ”Ни изменений, ни упразднения ограничений в рекламе не обсуждалось”, — сообщила она.

В 2016 году Департамент здоровья рассмотрел семь соответствующих жалоб, в 2017 году — 10, в этом году — две.

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