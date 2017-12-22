”Дерево ангелов” Maxima принесет желанные подарки 1300 детям из малообеспеченных семей

На сегодняшний день новогодние желания 1300 детей из малообеспеченных семей, собранные социальными работниками в 31 самоуправлении, исполнены. Все подарки, которые сделаны в рамках благотворительной акции ”Дерево ангелов”, переданы местным социальным работникам, и дети получат их во время праздников.

Генеральный директор торговой сети Maxima как инициатора благотворительной акции Вигинтас Шапокас благодарит всех жителей Эстонии, которые исполнили желания детей. ”Большой поклон всем добрым ангелам, которые нашли возможность, чтобы воплотить заветные мечты 1300 детей. Особо приятно, что участники приобщали и своих друзей, и коллег, и одноклассников, — сказал Шапокас. — Благодаря сотням жителей Эстонии мы принесём радость и тем детям, которые без такой помощи могли бы остаться совсем без подарка”.

Член президиума Эстонской ассоциации социальной работы и руководитель отдела социального обеспечения Пыхья-Таллинна Март-Пеэтер Эрсс заверяет, что дети, для которых доброжелатели подготовили подарки, действительно их ждут и нуждаются в них. ”Не по наслышке знаю, что родители этих детей действительно не смогли бы приобрести эти подарки. Очень жаль признавать, что таких семей у нас по-прежнему больше, чем хотелось бы. Однако праздники — это время для радости, и я очень благодарен тем, кто подставил плечо и помогает создавать праздничное настроение в нуждающихся семьях”, — сказал Эрсс.

Во время акции по сбору подарков ”Дерево ангела” каждый желающий мог исполнить мечту ребёнка из малообеспеченной семьи о праздничном подарке. Основная часть подарков была выполнена добрыми жителями Эстонии. Все подарки уже переданы социальным работникам, и дети получат их во время праздников.

”Дерево ангела” — это ежегодная благотворительная акция, которая проходит в рамках рождественских и новогодних праздников по всей Эстонии. В рамках акции каждый может исполнить желание ребёнка из малообеспеченной семьи о подарке. В этом году в 42 магазинах Maxima ожидали исполнения 1300 желаний.