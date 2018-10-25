25.10.2018, 12:57

Депутаты Рийгикогу обсудят в Вильнюсе темы региональной безопасности, единого рынка газа и алкогольной политики

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna koosolek Tartus
Ааду МустFoto: Anni Õnneleid

Сегодня и завтра делегация Эстонии в Балтийской ассамблее примет участие в 37-й сессии, которая пройдет в Вильнюсе. В центре внимания – региональная безопасность, единые рынки газа и электроэнергии и алкогольная политика. Участники сессии также обсудят проект Rail Baltic и создание Балтийского культурного фонда.

По словам председателя делегации Эстонии Ааду Муста, общий культурный фонд сплотит творческих людей Эстонии, Латвии и Литвы. ”Уже с будущего года можно будет ходатайствовать о финансировании совместных проектов Балтийских стран в области культуры. Цель — чтобы интересные и новаторские события в области культуры позволили Балтийским странам предстать перед международной публикой”.

Заместитель председателя комитета Балтийской ассамблеи по безопасности и обороне Урве Тийдус отметила, что более широкомасштабное сотрудничество между Балтийскими странами делает наш регион более безопасным. ”Вчера на заседании Рийгикогу ратифицировал соглашение между Эстонией, Латвией и Литвой о взаимопомощи и сотрудничестве в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них. Вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны также на повестке дня сессии Балтийской ассамблеи, которая пройдет в Вильнюсе”, — добавила она.

В сессии также примут участие спикер Рийгикогу Эйки Нестор, вице-спикер Энн Ээсмаа, заместитель председателя делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Йоханнес Керт и члены делегации Моника Хауканымм, Хельмен Кютт, Эрки Сависаар и Райнер Вакра.

В конце сессии Балтийской ассамблеи будет принята резолюция и подписан заключительный документ. В конце сессии Литва передаст председательство в Балтийской ассамблее и Балтийском совете министров Латвии. Новый председатель Балтийской ассамблеи выступит с обращением.

Сегодня вечером в 19:00 пройдет церемония награждения, во время которой будут вручены медали и премии Балтийской ассамблеи в области литературы, искусства, науки и инноваций.

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