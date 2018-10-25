Депутаты Рийгикогу обсудят в Вильнюсе темы региональной безопасности, единого рынка газа и алкогольной политики

По словам председателя делегации Эстонии Ааду Муста, общий культурный фонд сплотит творческих людей Эстонии, Латвии и Литвы. ”Уже с будущего года можно будет ходатайствовать о финансировании совместных проектов Балтийских стран в области культуры. Цель — чтобы интересные и новаторские события в области культуры позволили Балтийским странам предстать перед международной публикой”.

Заместитель председателя комитета Балтийской ассамблеи по безопасности и обороне Урве Тийдус отметила, что более широкомасштабное сотрудничество между Балтийскими странами делает наш регион более безопасным. ”Вчера на заседании Рийгикогу ратифицировал соглашение между Эстонией, Латвией и Литвой о взаимопомощи и сотрудничестве в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них. Вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны также на повестке дня сессии Балтийской ассамблеи, которая пройдет в Вильнюсе”, — добавила она.