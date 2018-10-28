Депутаты Рийгикогу наблюдают за выборами президента Грузии

”Эти выборы, очевидно, важны как для жителей Грузии, так и для международной общественности, так как так как они испытают грузинскую демократию на прочность”, — сказал Марранди. Он выразил надежду, что выборы пройдут спокойно. ”В качестве наблюдателей мы следим за соответствием избирательного процесса закону”, — сказал Марранди.

”Своим присутствием в Грузии мы демонстрируем солидарность с грузинским народом, — отметил Каскпейт. — Мы надеемся на активное участие избирателей”.

Наблюдатели от ПА ОБСЕ участвуют в выборах в Грузии уже в двенадцатый раз. Предыдущие президентские выборы прошли в 2013 году. В этом году наблюдательская миссия включает в себя парламентариев ОБСЕ, представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека, членов Парламентской ассамблеи НАТО и Парламентской ассамблеи Совета Европы. В общей сложности на территории Грузии присутствует более 350 наблюдателей.

Делегация ПА ОБСЕ состоит из 50 человек, представляющих 17 государств-членов. Руководит делегацией шведский социал-демократ и вице-председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

С 1993 года важной частью работы ОБСЕ является направление наблюдателей в государства-члены для наблюдения за выборами. Цель этого — убедиться, что все процессы соответствуют законодательству и принципам демократии. По результатам наблюдения составляются подробные рапорты.