Депутаты парламентов стран ЕС обсудили в Таллинне будущее транспорта

Сегодня в Таллинне депутаты национальных парламентов и Европейского парламента обсудили, как при помощи инновационных технологий улучшить транспортные соединения в Европе. Высокоуровневая конференция, посвященная транспорту, прошла в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС, сообщается в пресс-релизе.

Конференцию открыл спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Он сказал, что транспорт должен оставаться приоритетом ЕС, так как он способствует развитию экономики и повышению конкурентоспособности Европы.

По словам европейского комиссара по транспорту Виолеты Булц, главные принципы транспорта будущего — это совместное использование, соединение и чистота, для достижения которой необходимо значительно уменьшить использование ископаемого топлива.

Булц отметила, что каждый день в Европе на дорогах погибает 70 человек. Порядка 350 получает ранения, на лечение которых требуется более 100 миллиардов евро в год. Развитие инфраструктуры поможет понизить эти показатели, а также уменьшить шумовое загрязнение и загрязнение воздуха, которые отрицательно влияют на здоровье населения.

Конференцией руководил председатель комиссии по экономике Свен Сестер. По его словам, для того, чтобы начать использовать инновационные виды транспорта, необходимо провести много исследований и изменить законы. Такими видами транспорта являются, например, представленные сегодня водородные поезда, полностью автоматизированные океанские лайнеры или Hyperloop One.

Председатель комиссии Европейского парламента по транспорту и туризму Карима Делли признала, что сегодня на уровне ЕС необходимо урегулировать вопросы, связанные с беспилотными автомобилями и дронами. Например, кто отвечает в случае аварии. В то же время, по ее словам, на фоне инноваций не следует забывать о развитии уже существующей инфраструктуры.

Генеральный директор генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей сказал, что основные задачи для соединения Европы — это обеспечение безопасности и создание необходимых соединений. При этом необходимо понижать выбросы выхлопных газов и переходить на цифровые технологии.

Участники сегодняшней конференции также обсудили, как улучшить планирование авиасообщения внутри Европы. Для улучшения планирования авиасообщения разработан индекс соединений. Он должен облегчить планирование политики, способствовать инвестициям и более оптимальному использованию средств.

По словам Хололея, со временем полеты стали дешевле, безопаснее и меньше загрязняют окружающую среду. Он отметил, что европейский рынок авиации открыт уже 25 лет и количество авиапассажиров постоянно растет. В этом году пассажиров был уже миллиард.

Сестер сказал, что путешествия со временем становятся все быстрее. 300 лет назад поездка из Таллинна в Лиссабон занимала несколько недель. 30 лет назад она вообще не представлялась возможной по политическим причинам. Сегодня полет занимает пару часов, а в будущем — возможно, лишь несколько минут.