15.08.2018, 18:35

Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам ЕС обращение об освобождении Олега Сенцова

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rus.delfi.ee
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Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам ЕС обращение об освобождении Олега Сенцова
Foto: Jaanus Lensment

Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам Европейского союза Дональду Туску, Антонио Таяни, Жан-Клоду Юнкеру и Федерике Могерини обращение.

В документе содержится призыв оказать давление на власти России с целью немедленного освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова и других украинских националистов, находящихся в российских тюрьмах по политически мотивированным обвинениям, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Обращение подписали 18 депутатов парламентов Балтийских государств и Европейского парламента. Восемь из них — представители Эстонии: Тунне Келам, Тармо Круузимяэ, Март Нутть, Юрген Лиги, Лийза Овийр, Хенн Пыллуаас, Энн Мери и Мари-Анн Келам.

Более 90 дней назад Олег Сенцов объявил голодовку. В настоящий момент его состояние описывается как катастрофическое. Власти запретили ему вести переписку, встречаться с независимыми наблюдателями и отказали в адекватной медицинской помощи. Без скорейшего вмешательства международной общественности может возникнуть ситуация, аналогичная случаю Сергея Магнитского.

Сенцов, поддержавший протесты Евромайдана и выступавший против аннексии Крыма, был арестован Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации у себя дома, в Симферополе, 10 мая 2014 г. Более года он ожидал в Москве судебного разбирательства. Прокурор потребовал для Сенцова, обвиненного в совершении террористических актов, 23 лет лишения свободы. В конечном итоге он был приговорен к 20 годам тюрьмы. Наказание он отбывает в Якутии. С 14 мая заключенный под стражу украинский писатель и кинорежиссер Олег Сенцов держит голодовку.

Полный список лиц, подписавших обращение:

Габриэлюс Ландсбергис, член Сейма, председатель Союза отечества — христианских демократов Литвы, Литва

Радвиле Моркунайте-Микуленене, член Сейма, Литва

Андрюс Кубилюс, член Сейма, Литва

Тармо Круузимяэ, член Рийгикогу, Эстония

Тунне Келам, член Европейского парламента, Эстония

Мари-Анн Келам, бывший член Рийгикогу, Эстония

Ояр Эрик Калныньш, член Сейма, председатель комиссии Сейма по внешней политике, Латвия

Вейко Сполитис, член Сейма, Латвия

Атис Лейиньш, член Сейма, Латвия

Раса Юкнявичене, член Сейма, президент Парламентской ассамблеи НАТО, Литва

Проф. Инесе Вайдере, член Европейского парламента, Латвия

Кришьянис Кариньш, член Европейского парламента, Латвия

Лийса Овийр, член Рийгикогу, Эстония

Энн Мери, член Рийгикогу, Эстония

Хенн Пыллуаас, член Рийгикогу, Эстония

Март Нутть, член Рийгикогу, Эстония

Сандра Калниете, член Европейского парламента, Латвия

Юрген Лиги, член Рийгикогу, Эстония

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