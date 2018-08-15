Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам ЕС обращение об освобождении Олега Сенцова

В документе содержится призыв оказать давление на власти России с целью немедленного освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова и других украинских националистов, находящихся в российских тюрьмах по политически мотивированным обвинениям, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Обращение подписали 18 депутатов парламентов Балтийских государств и Европейского парламента. Восемь из них — представители Эстонии: Тунне Келам, Тармо Круузимяэ, Март Нутть, Юрген Лиги, Лийза Овийр, Хенн Пыллуаас, Энн Мери и Мари-Анн Келам.

Более 90 дней назад Олег Сенцов объявил голодовку. В настоящий момент его состояние описывается как катастрофическое. Власти запретили ему вести переписку, встречаться с независимыми наблюдателями и отказали в адекватной медицинской помощи. Без скорейшего вмешательства международной общественности может возникнуть ситуация, аналогичная случаю Сергея Магнитского.