Депутаты от EKRE проголосовали против конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин

Вчера Рийгикогу ратифицировал т. н. стамбульскую конвенцию о предотвращении и предупреждении насилия в отношении женщин и семейного насилия. Против проголосовали только шестеро депутатов от EKRE.

Перед голосованием представитель EKRE Хенн Пыллуаас сказал, что на первый взгляд конвенция действительно нацелена на помощь жертвам насилия, но, если взглянуть поближе, то в ней содержится ряд леволиберальных и ненормальных положений, которые в свою очередь ”насилуют и репрессируют тех, кто считает важным семью, мораль и нормальные отношения между мужчиной и женщиной”. ”Конвенция провозглашает традиционные гендерные роли, традиции и устои насилием против женщин. Гендерная сторона якобы является лишь ролью социально сконструированной, а не результатом эволюции”, — сказал он и добавил, что любой раскол и противопоставление лишь разобщает общество.

Пыллуаас отметил, что любые домогательства, семейное насилие и прочее в Эстонии и так порицается, запрещено законом и наказуемо, поэтому в стамбульской конвенции нет необходимости.