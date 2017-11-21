Депутаты Маардуского горсобрания утвердили состав горуправы и выбрали председателей комиссий

На сегодняшнем заседании Маардуского горсобрания депутаты утвердили структуру и состав Маардуской горуправы, а также разделение областей ответственности между ее членами. Было решено сформировать городскую управу, в которую входят пять человек — мэр Маарду Владимир Архипов, вице-мэр Рейн Меэль, вице-мэр Анастасия Валужина, член горуправы Вяйно Моор и руководитель отдела городского коммунального хозяйства Елена Павлова, сообщает горуправа Маарду.

Депутаты проголосовали за формирование шести постоянных комиссий горсобрания — комиссия по социальным вопросам и образованию (председателем выбрана Рийна Лялль, заместителем председателя Наталия Куржева), комиссия по вопросам бюджета и экономики (председатель Антс Раудла, заместитель Борис Слепиковский), комиссия по вопросам городского хозяйства и охраны окружающей среды (председатель Равиль Алюков, заместитель Павел Куусик), комиссия образования и молодежной работы (председатель Эрика Тиганик, заместитель Валев Калд), комиссия по юридическим вопросам и правопорядку (председатель Нина Нечаева, заместитель Павел Архипов) и комиссия по вопросам спорта и культуры (председатель Евгений Головач, заместитель Елена Смирнова).

Городское собрание образует постоянные комиссии, в задачи которых входит выявление требующих решения проблем городской жизни, поиски путей их решения и выработка плана действий. Комиссия обладает правом инициировать проекты постановлений и решений городского собрания, а также давать заключения по проектам постановлений и решений собрания. В число задач комиссий входит также осуществление надзора над выполнением постановлений и решений городского собрания

В дополнение к этим постоянным комиссиям была образована также ревизионная комиссия, состоящая из трех членов. Председателем ревизионной комиссии была выбрана Лариса Войтко. В ревизионную комиссию вошли также Лидия Боднар и Маргарита Сумина.