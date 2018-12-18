Депутаты Маардуского горсобрания призвали Николая Дегтяренко сложить депутатские полномочия

Полный текст обращения:

"Депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко ведет борьбу против действующей в Маарду власти. В ходе этой деятельности он неоднократно выступал в СМИ с беспочвенными и порочащими город Маарду заявлениями.

Примеров этому можно привести много. Например, статья Детгяренко ”Маарду утопает в мусоре” (Postimees на русском языке, 12.03.2018) или статья в Delfi 2.04.2018, в которой он называет город Маарду ”загаженным полигоном” и утверждает, что улицы города напоминают свалку, где ”власть гадит под окна”.

Cчитаем, что заявление Дегтяренко в Baltnews от 7.11.2018 о том, что место мэра Маарду на скамье подсудимых следует рассматривать как порочащее честь и доброе имя человека, что противоречит Конституции ЭР (§ 17) и Обязательственно-правовому закону Эстонии (§§ 1046 и 1047). Вышедшая недавно газета Дегтяренко ”Голос Маарду” состоит в основном из недопустимых личных нападок и многочисленного искажения фактов.

Нельзя оставить без внимания факт, что Дегтяренко не ограничился СМИ и газетой, но ведет свою бесчестную и неэтичную ”войну” и на просторах Facebook. Документально подтвержден факт, что Дегтяренко регулярно выступает в социальной сети с оскорбительными, хамскими и унижающими человеческое достоинство постами и комментариями под именем Дмитрия Ильина.

Мы единодушно осуждаем подобную деятельность и считаем, что действия Николая Дегтяренко вышли из всех допустимых правовых и этических рамок и нанесли урон имиджу города Маарду и Маардуского горсобрания. Вместо конструктивной критики, чем должна заниматься оппозиция, Дегтяренко ведет кампанию, построенную на лжи и манипуляции людьми и фактами. Это препятствует развитию города и не помогает защищать интересы людей.

В виду того, что Николай Дегтяренко сознательно и целенаправленно порочит имидж города Маарду, горуправы и горсобрания, мы призываем его сложить депутатские полномочия и выйти из состава Маардуского городского собрания.”