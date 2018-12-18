18.12.2018, 12:32

Депутаты Маардуского горсобрания призвали Николая Дегтяренко сложить депутатские полномочия

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rus.delfi.ee
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Депутаты Маардуского горсобрания призвали Николая Дегтяренко сложить депутатские полномочия
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Сегодня, 18 декабря на заседании Маардуского горсобрания депутаты выступили с обращением, в котором осуждают деятельность Николая Дегтяренко и призывают его сложить депутатские полномочия, сообщает Павел Куусик, председатель центристской фракции Маардуского городского собрания.

"Член "Избирательного союза Эдгара Сависаара" Дегтяренко неоднократно выступал в СМИ с беспочвенными и порочащими город Маарду заявлениями, полными искажения фактов и личных нападок. Документально подтвержден факт, что Дегтяренко регулярно выступает в социальной сети Facebook с оскорбительными и унижающими человеческое достоинство постами, и комментариями под именем Дмитрия Ильина" - пишет Куусик.

Депутаты считают, что действия Николая Дегтяренко вышли из всех допустимых правовых и этических рамок и нанесли урон имиджу города Маарду и Маардуского горсобрания. Поэтому они призывают его сложить депутатские полномочия и выйти из состава Маардуского городского собрания

Под заявлением поставили подписи 18 человек. Среди подписавшихся председатель Маардуского горсобрания Айлар Лира, депутаты Эрика Тиганик, Павел Архипов, Эдуард Танвель, Нина Нечаева, Елена Смирнова, Равиль Алюков, Маргарита Сумина, Евгений Головач, Тююне Николаева, Антс Раудла, Павел Куусик, Лидия Боднар, Наталия Куржева, Рийна Лялль, Лариса Войтко, Борис Слепиковский и Эльвира Пийскоппель.

Полный текст обращения:

"Депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко ведет борьбу против действующей в Маарду власти. В ходе этой деятельности он неоднократно выступал в СМИ с беспочвенными и порочащими город Маарду заявлениями.

Примеров этому можно привести много. Например, статья Детгяренко ”Маарду утопает в мусоре” (Postimees на русском языке, 12.03.2018) или статья в Delfi 2.04.2018, в которой он называет город Маарду ”загаженным полигоном” и утверждает, что улицы города напоминают свалку, где ”власть гадит под окна”.

Cчитаем, что заявление Дегтяренко в Baltnews от 7.11.2018 о том, что место мэра Маарду на скамье подсудимых следует рассматривать как порочащее честь и доброе имя человека, что противоречит Конституции ЭР (§ 17) и Обязательственно-правовому закону Эстонии (§§ 1046 и 1047). Вышедшая недавно газета Дегтяренко ”Голос Маарду” состоит в основном из недопустимых личных нападок и многочисленного искажения фактов.

Нельзя оставить без внимания факт, что Дегтяренко не ограничился СМИ и газетой, но ведет свою бесчестную и неэтичную ”войну” и на просторах Facebook. Документально подтвержден факт, что Дегтяренко регулярно выступает в социальной сети с оскорбительными, хамскими и унижающими человеческое достоинство постами и комментариями под именем Дмитрия Ильина.

ТОП

Мы единодушно осуждаем подобную деятельность и считаем, что действия Николая Дегтяренко вышли из всех допустимых правовых и этических рамок и нанесли урон имиджу города Маарду и Маардуского горсобрания. Вместо конструктивной критики, чем должна заниматься оппозиция, Дегтяренко ведет кампанию, построенную на лжи и манипуляции людьми и фактами. Это препятствует развитию города и не помогает защищать интересы людей.

В виду того, что Николай Дегтяренко сознательно и целенаправленно порочит имидж города Маарду, горуправы и горсобрания, мы призываем его сложить депутатские полномочия и выйти из состава Маардуского городского собрания.”

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