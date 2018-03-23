Депутаты горсобрания от EKRE: Горхолл надо снести, он был построен для коммунистических оргий

По мнению депутатов Таллиннского горсобрания от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), Горхолл следует снести.

”Это несчастное здание, Дворец культуры и спорта им. Ленина было построено для оргий и совместного времяпрепровождения членов КПЭ ”, — сказал Урмас Рейтельманн на вчерашнем заседании совета.

По его словам, сегодня столь большой зал заполнит невозможно, поэтому ремонт холла и превращение ”этого монстра” в конференц-центр нецелесообразно, тем более, что в такое ”захолустье”, как Таллинн, много посетителей извне ожидать не приходится.

”Во-первых, я не согласен, что Таллинн — захолустье. Во-вторых, утверждая, что здание построено для оргий коммунистов, вы вешаете ярлыки. Кстати, Министерство иностранных дел Эстонии тоже находится в здании, которое в свое время было очень тесно связано с коммунистической партией”, — парировал мэр Таллинна Таави Аас.