Депутат Яак Мадисон собрался в Крым — Марко Михкельсон в недоумении

Депутат Яак Мадисон (EKRE) планирует летом посетить Крым, чтобы лично отвезти собранные на ремонт ”Эстонской Избы” средства и передать представителям эстонской общины. Марко Михкельсон считает этот шаг непонятным.

”Идея члена Рийгикогу Яака Мадисона посетить оккупированный и аннексированный Россией полуостров Крым совершенно непонятна и противоречит международной санкционной политике”, — написал Михкельсон в Facebook.

Мадисон парирует, что делает это в целях защиты интересов проживающих в Крыму эстонцев.

”В случае, если этот визит состоится, то он никак не пошатнет нашу политику в отношении Украины. Естественно, я спрошу разрешения на посещение у украинских ведомств, чтобы все соответствовало законам Украины. Посмотрим, что они скажут. В любом случае в наших интересах обеспечить справедливую политику в отношении соотечественников, вне зависимости от их местонахождения”, — сказал Мадисон.