Депутат таллиннского горсобрания: городские газеты могут превратиться в партийные органы печати

Торговые марки и доменные имена главных таллиннских СМИ: газет и порталов „Pealinn” и ”Столица”, — зарегистрированы на Центристскую партию. Об этом сообщалила депутат Таллиннского городского собрания социал-демократ Марис Сильд.

”Проще говоря, речь идет о крупном мошенничестве, входе которого Центристская партия прячет себе в карман деньги города”, — сказала Сильд. По ее словам, нет разницы в том, имеем ли мы дело с наглядным примером плохого городского управления или же партия просто использует ситуацию в своих корыстных целях. В любом случае, по мнению Сильд, виновник один — и это Центристская партия.

”Зарегистрировав торговые марки и домены на свое имя, Центристская партия создала ситуацию, когда городская власть может в один день потерять контроль над своими каналами, в которые вложила миллионы евро”, — подчеркнула Сильд. Депутат считает, что в случае проигрыша центристов на выборах, городские газеты могут превратиться в партийные органы печати.

”Ясно, что кошельки города и партии снова безнадежно перемешаны”, — заключила Марис Сильд. Депутат надеется, что городские власти разрешат этот вопрос в своей партии в ближайшее время.