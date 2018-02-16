Депутат Рийгикогу возмущен: Taisto ищет на работу водителей только с родным эстонским языком

Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко (Центристская партия) направил официальный запрос руководству автобусной фирмы Taisto Liinid, а также уполномоченному по гендерному равноправию Лийзе Пакосте с просьбой дать правовую оценку объявлению о найме на работу, опубликованном на сайте cv.ee. В частности в объявлении указано, что у желающего стать водителем автобуса в фирме Taisto Liinid эстонский язык должен быть родным.

По словам Игоря Кравченко, в Эстонии действует закон о равном обращении, где черным по белому написано, что запрещается дискриминация лиц по признакам их национальности (этнической принадлежности), расы и цвета кожи, сообщает центристская пресс-служба.

Кравченко уверен, что руководство автобусной фирмы должно принести публичное извинение и немедленно убрать с портала оскорбительное объявление о работе. ”Простого порицания в данном случае будет недостаточно. У нас мультикультурное общество, у нас демократия, но почему-то некоторые по-прежнему ведут себя так, как будто сегодня средневековье и всех инакомыслящих нужно сжигать на костре. В нашем случае — указать на дверь только потому, что родной язык человека не эстонский.” — выразил возмущение Кравченко.

”Предполагаю, что найдутся те, кто встанет на защиту автобусной компании. И вот благодаря таким вот представителям общества, Эстония по-прежнему разделена на своих и чужих. Просто пример, по данным Департамента статистики за прошлый год, безработица среди эстонцев составила 4,4%, среди неэстонцев — 8,8%”, — добавил Игорь Кравченко.

Кравченко также выразил надежду на то, что уполномоченный по равноправию не только рассмотрит его просьбу, но и примет меры для того, чтобы впредь таких случаев дискриминации по национальному признаку не возникало.