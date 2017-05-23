Депутат Рийгикогу Мярт Сультс перенес инфаркт

Член фракции Центристской партии в Рийгикогу Мярт Сультс на прошлой неделе после ночного заседания в парламенте перенес инфаркт.

Сультс рассказал, что все произошло через день после ночного заседания Рийгикогу, когда он проводил в школе консультации по химии и давал уроки игры на гитаре.

Внезапно мужчина почувствовал себя плохо и обратился в скорую, где анализ крови показал наличие маркера, указывающего на инфаркт. ”Тогда все стали очень быстро действовать, как в фильмах про скорую. Снимаю шляпу перед врачами реанимационного отделения и перед остальными. Удивительно, насколько профессионально и быстро они действовали”, — сказал Сультс и добавил, что о том, что он является депутатом, персонал узнал позже.

Сультс пробыл в больнице пять дней, и сегодня его уже выписали. На следующей неделе он планирует приступить к работе.