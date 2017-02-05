Депутат Рийгикогу Ивари Падар оштрафован за превышение скорости

Ivari Padar Foto: Andres Putting

Председатель парламентской комиссии по сельской жизни и бывший министр сельского хозяйства в конце декабря был оштрафован на 42 евро за превышение скорости на 127 километре шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа.