Депутат Рийгикогу Ивари Падар оштрафован за превышение скорости

Председатель парламентской комиссии по сельской жизни и бывший министр сельского хозяйства в конце декабря был оштрафован на 42 евро за превышение скорости на 127 километре шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа.
Согласно сообщению Департамента полиции и погранохраны, 28 декабря прошлого года Падар был оштрафован на дороге, где максимально разрешенная скорость равна 50 км/ч. Падар превысил разрешенную скорость поблизости от Пылтсамаа по меньшей мере на 14 км/ч.
Сумма штрафа составляет 42 евро.
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