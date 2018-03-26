Депутат от EKRE Сильд потратил всю свою компенсацию. Большую часть — на езду

В прошлом году свои компенсации в размере 12 374 евро и 88 центов полностью израсходовали четыре депутата. В их числе — член фракции EKRE Арно Сильд. В месяц на поездки в Выру он тратит более 300 евро.

В прошлом году свои компенсации в размере 12 374 евро и 88 центов полностью израсходовали четыре депутата. В их числе — член фракции EKRE Арно Сильд. В месяц на поездки в Выру он тратит более 300 евро.

Сильд поведал, что он потратил большую часть этой суммы на транспорт, так как он живет в 300 километрах от работы — в Выру. ”В то же время и там было много других вещей. Прямо сейчас не могу вам зачитать, но они пошли на дело. На консультации и встречи с избиратели пошли крупные суммы”, — поведал политик.

На вопрос, сколько Сильд тратит на езду, он ответил, что весьма значительную сумму. ”Мне 300 км в один конец, и каждый выходные хотелось бы проводить дома. Я живу один, и за жильем надо ездить присматривать”.

На поездки, по его словам, уходит порядка 300 евро в месяц. Порой меньше, порой — больше, но более 400 евро в месяц я не тратил”, — подсчитал депутат.

Так, в год на поездки уходит порядка 3 600-4800 евро. Куда уходят оставшиеся 8000? На встречи и консультации? ”Ну, встречи с избирателями — одна из самых крупных статей расходов”, — ответил Сильд.

Пару лет назад EKRE предложила полностью отменить депутатские компенсации, но другие партии этой задумки не поддержали.