Депутат: как предлагать уникальную школьную сеть?

Член Рийгикогу Лийна Керсна пишет в ”Учительской газете”, что модели финансирования школ в Европе благоприятствуют автономности родителей и содействуют свободе выбора подходящей школы для их детей.

Этим же путем пошла и Эстония — согласно нашей конституции решающее слово при выборе общеобразовательного заведения за родителями ребенка, т.е. именно они определяют философское и/или педагогическое направление школы для своих детей.

Несколько лет назад Трийн Лаури защитила в Таллиннском университете диссертацию, целью которой было узнать, приводит ли становящаяся все большей свобода решать, в какую школу отдать своих детей, к неравноправию в сфере образования. Выводом докторской диссертации стал тот факт, что следствием предоставления родителям права выбора не обязательно становится расслоение в сфере образования, но предпосылкой его возникновения является многообразие и уникальность школ.

По оценке Лаури, с точки зрения политики в области образования уместен вопрос ”Как родителям предлагать на выбор школы?”, а не ”Предоставлять ли родителям право выбирать школу?”, поскольку сеть общеобразовательных учебных заведений должна соответствовать все возрастающему разнообразию общества и потребностям активных его членов.

Статистика свидетельствует о возрастающем спросе на многообразие образовательного ландшафта в Эстонии. С каждым годом в нашей стране увеличивается количество частных школ, а также учащихся в них детей. Если в 2007 году в 29 частных школах училось 5000 учеников, то спустя десять лет в 51 частной школе образование получили уже 8000 человек. Среди частных школ больше всего основных — 25. Гимназий 15, а начальных школ 11. Если начиная с 2005/2006 учебного года количество гимназий продолжало балансировать на стабильном уровне между 12 и 15 школами, то резкий скачок произошел именно на уровне начальной и основной школы.

По понятным соображениям возникает вопрос, каким образом желающее упорядочить школьную сеть государство должно поддержать частное образование, чтобы родители смогли выбрать из предоставленного им многообразия самую подходящую для их детей школу.

Американский экономист Милтон Фридман, который считается одним из ведущих ученых ХХ века, полагал, что если государство предоставило родителям право выбирать школу для своих детей, а также финансирует ее, то затраты государства на образование могут и вовсе уменьшиться, несмотря на рост суммарных расходов. И все потому, что к вкладу со стороны государства добавится вклад со стороны родителей. По оценке Фридмана, роль государства должна ограничиваться слежением за соответствием школ установленным стандартам.

Согласно статистическим данным, в Финляндии, Швеции и Норвегии родительский вклад в образование составляет чуть выше 0,1% от ВВП. Схожие показатели у Бельгии, Эстонии, Дании и Исландии — в этих странах родители вкладывают в образование своих детей от 0,3 до 0,5 процента от ВВП. Поскольку количество учащихся в частных школах стабильно растет, то растет и размер вклада со стороны родителей — если в 2012 году они инвестировали в образование детей почти четыре миллиона евро, то в 2014-ом уже восемь. Разница очень существенная.

В то же время статистические данные говорят о том, что в странах с минимальным вкладом со стороны родителей государство само инвестирует в образование значительно больше по сравнению с другими странами-членами ЕС. Если в среднем по Европе родители инвестируют в образование детей 0,8% от ВВП, а из открытых источников в образование вливается 5,3% от ВВП, то в Скандинавских странах государство вкладывает в образование 6% от ВВП, а Дания целых 9 процентов.

К примеру, в Финляндии, Швеции, Голландии и Словакии частные школы почти на 100% финансируются из открытых источников. В Словении, Германии, Бельгии, Венгрии и Люксембурге бюджеты частных школ покрываются из открытых источников на 80-90 процентов. В то же время в Британии и Греции частным школам достается от государства лишь 1% от их бюджета. По данным ОЭСР, в Эстонии частные школы финансируются из открытых источников на 70-80 процентов. Другими словами, по сравнению со Скандинавией, наше государство поддерживает свои частные школы в меньшей степени.

В начале этого года парламент Эстонии принял поправку к Закону о частных школах, согласно которой все частные учебные заведения могут ходатайствовать о получении со стороны государства не только субсидий на образование, но и на ведение своей деятельности. В случае с муниципальными школами финансирование осуществляется из бюджета местных самоуправлений. Для получения финансовой поддержки со стороны государства частные школы должны соответствовать шести критериям: они должны были вести свою деятельность в течение минимум четырех лет и иметь бессрочную лицензию для работы по крайней мере в одной школьной ступени; частная школа либо вовсе не имеет права брать плату за учебу, либо ее размер не должен превышать 25% от минимального размера месячной заработной платы (начиная с 2020 года 35%); владелец частной школы должен инвестировать всю полученную прибыль в учебную и воспитательную работу, в т.ч. и в создание учебной среды; бюджет и расходные статьи частной школы должны быть в открытом доступе; у владельца частной школы не должно быть долгов; при подаче ходатайства о получении дотации местное самоуправление должно дать свое согласие на выделение средств для покрытия расходов на ведение деятельности.

Этим требованиям соответствует большинство наших частных школ, однако важно помнить о том, что чем больше государство будет финансировать частные школы, тем меньше будет социальное расслоение между муниципальными и частными школами. В то же время будет обеспечено многообразие школьной сети, чтобы каждый родитель смог выбрать для своего ребенка самое подходящее учебное заведение.