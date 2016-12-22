Тартуский уездный суд приговорил к условному тюремному заключению депутата Муствеэского городского собрания и руководителя местной муниципальной фирмы Mustvee Linnavara Сергея Улексина (50), пишет rus.err.ee.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского уездного суда Криста Тамм, накануне суд признал Улексина виновным в физическом насилии, приговорив его к одному году и шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора год.

По решению суда, Улексин должен заплатить жертве 8000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также компенсировать имущественный ущерб в размере 217 евро.

Решение суда в законную силу не вступило. Адвокат Сергея Улексина уже объявил о намерении подать апелляционную жалобу.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, инцидент с участием Улексина произошел 18 мая прошлого года.