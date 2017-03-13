Депутат: Эстонии следует хотя бы временно прекратить прием беженцев

По мнению депутата и члена IRL Калле Муули, прием Эстонией беженцев следует хотя бы временно прекратить, поскольку совершенные главами двух переселенных семей жестокие преступления указывают на неэффективность проводимого органами защиты правопорядка предварительного контроля.

”В рамках программы ЕС по переселению в Эстонию переехало всего несколько десятков семей беженцев. Но, несмотря на тщательную проверку семей со стороны полиции, даже при таком небольшом их количестве в короткие сроки было зафиксировано два крайне жестоких случая домашнего насилия”, — подчеркнул он.

Политик отметил, что на родине семья могла считаться образцовой, а конфликты могли возникнуть именно в связи с вынужденной адаптацией к чужой культуре. ”Поэтому, вероятно, на основании предыдущих характеристик поведения военных беженцев невозможно предугадать, как они поведут себя на чужой земле среди чужого народа”, — сказал он.

”Поскольку производимый полицией до этого контроль информации явно не дал нужных результатов, необходимо в экстренном порядке пересмотреть критерии его проведения […] Прием беженцев в рамках программы по перераспределению следует прекратить до выяснения причин совершенных в ходе приема беженцев ошибок и пересмотра критериев. Это нужно не только для предотвращения жестоких случаев домашнего насилия в Эстонии, но и для защиты самих беженцев от конфликтов, которые могут возникнуть в их семьях в результате столкновения с чужеродным культурным пространством. Произошедшие в Хаапсалу и Ласнамяэ случаи показывают, что на кону — человеческие жизни”, — сказал Муули.