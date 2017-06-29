29.06.2017, 15:40

Департамент здоровья переехал в новое пятиэтажное здание

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rus.delfi.ee
EST
Terviseameti uus maja Paldiski mnt 81
Terviseameti uus maja Paldiski mnt 81Foto: Karin Kaljuläte

В четверг состоялось официальное открытие нового пятиэтажного здания Департамента здоровья, построенного на Палдиском шоссе, 81, передает rus.err.ee.

В энергоэффективном здании, которое соответствует всем требованиям департамента, разместились как офисы, так и лаборатории, передает новостной портал ERR.

Стоимость строительных работ составила 6,8 млн евро (без НСО).

Здание спроектировал архитектор Пелле-Стен Вийбург из бюро Doomino Arhitektid.

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