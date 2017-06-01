01.06.2017, 20:45

Департамент здоровья начал производство в отношении ”чудо-аппарата” от всех болезней

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rus.delfi.ee
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Департамент здоровья начал производство в отношении ”чудо-аппарата” от всех болезней
Foto: Anni Õnneleid

После выхода статьи в Eesti Päevaleht и Delfi о ”чудо-аппарате” TimeWaver отдел по надзору Департамента здоровья решил начал расследование по данному факту.

Также пресс-секретарь ведомства Ирис Салури отметила, что за участие в медицинских исследованиях плата не берется и что их проведение должно быть согласовано с соответствующими инстанциями.

Департамент придерживается позиции, согласно которой взрослый человек имеет право экспериментировать с собой. ”Хорошо, если бы он предварительно понимал, что ему предлагается и какими могут быть последствия той или иной услуги. Введение потребителя в заблуждение непроверенной информацией недопустимо”, — отметила она.

Министерство социальных дел выскажет свою точку зрения после того, как станут известны результаты расследования департамента.

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Боли, воспалительные процессы, рак, депрессия, глаукома, восстановление сетчатки, болезни сердца, рассеянный склероз, аллергии, диабет, проблемы с суставами…От этих и других болезней, по заверению представителей фирмы, способен вылечить данный чудо-аппарат. Приверженцы TimeWaver хотя и отмечают необходимость продолжать традиционное лечение, о том, что речь идет о недоказанном с научной точки зрении действии, говорят неохотно.

Примечательно также и то, что продажи услуг TimeWaver в самом начале происходили под прикрытием научных исследований, за участие в которых, однако, с подопытных бралась плата. Всего было найдено 20 добровольцев, которым пришлось выложить за участие в ”исследовании” 700 евро в течение года.

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