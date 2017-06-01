Департамент здоровья начал производство в отношении ”чудо-аппарата” от всех болезней

После выхода статьи в Eesti Päevaleht и Delfi о ”чудо-аппарате” TimeWaver отдел по надзору Департамента здоровья решил начал расследование по данному факту.

Также пресс-секретарь ведомства Ирис Салури отметила, что за участие в медицинских исследованиях плата не берется и что их проведение должно быть согласовано с соответствующими инстанциями.

Департамент придерживается позиции, согласно которой взрослый человек имеет право экспериментировать с собой. ”Хорошо, если бы он предварительно понимал, что ему предлагается и какими могут быть последствия той или иной услуги. Введение потребителя в заблуждение непроверенной информацией недопустимо”, — отметила она.

Министерство социальных дел выскажет свою точку зрения после того, как станут известны результаты расследования департамента.

Боли, воспалительные процессы, рак, депрессия, глаукома, восстановление сетчатки, болезни сердца, рассеянный склероз, аллергии, диабет, проблемы с суставами…От этих и других болезней, по заверению представителей фирмы, способен вылечить данный чудо-аппарат. Приверженцы TimeWaver хотя и отмечают необходимость продолжать традиционное лечение, о том, что речь идет о недоказанном с научной точки зрении действии, говорят неохотно.

Примечательно также и то, что продажи услуг TimeWaver в самом начале происходили под прикрытием научных исследований, за участие в которых, однако, с подопытных бралась плата. Всего было найдено 20 добровольцев, которым пришлось выложить за участие в ”исследовании” 700 евро в течение года.