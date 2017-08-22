22.08.2017, 15:15

Департамент возбудил в отношении Tallegg производство о проступке


rus.delfi.ee
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Elusad tibud prügikastides
Elusad tibud prügikastidesFoto: Andres Putting

Ветеринарно-пищевой департамент возбудил для выяснения обстоятельств инцидента с помещенными в мусорный бак цыплятами на инкубационной станции в Лоо производство о проступке.

По словам пресс-секретаря департамента Мартина Алтрая, вчера они провели на месте проверку, в ходе которой выяснили, что 20 августа на станции вышло из строя оборудование по гуманному умерщвлению нежизнеспособных птенцов. ”В ходе производства будет выяснено, почему живые цыплята попали в контейнер для отходов”, — сказал он.

Алтрая отметил, что по закону разрешено умерщвлять цыплят в возрасте до одного дня и только при помощи специального исправного оборудования. В случае нарушений предприятие может быть оштрафовано на сумму до 3200 евро.

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