Департамент: во второй половине года Эстонию может накрыть волна кибератак

По данным Департамента информации, в 2016 году количество кибератак, совершаемых ежедневно по всему миру, исчислялось миллиардами, и далее эта цифра будет только расти. Наибольшую опасность для Эстонии представляет именно Россия.

Под особо пристальное внимание киберразведки попадают находящиеся в Эстонии члены подразделений НАТО.

С большой долей вероятности можно сказать, что киберпреступники активизируется во второй половине председательства Эстонии в Совете ЕС с целью подрыва имиджа Эстонии в целом и как э-государства в частности.

В прошлом году были совершены атаки на электронную почту работников Рийгикогу, Министерства иностранных дел и Министерства экономики и коммуникаций.

В свете утечки информации стран-члены НАТО договорились в 2016 году о том, что далее киберпространство будет рассматриваться как отдельное поле ведения боевых действий. В контексте развития технологий и информационного общества становится ясно, что роль кибердействий будет неуклонно расти как при разрешении активных конфликтов, так и при формировании мировой политики.